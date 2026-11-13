黃仁勳風波｜美參議院委員會傳召商務部長作證　盧特尼克同意赴會

在美國參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）11月12日致函英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求二人12月出席聽證會回應與國家安全相關爭議後，美媒報道盧特尼克同意赴國會。



美媒NBC引述盧特尼克的發言人指，盧特尼克已主動同意自願出席銀行委員會的會議，以解答問題。

在信件中，斯科特要求黃仁勳和盧特尼克分別於12月3日和12月10日自願出席參議院銀行委員會的聽證會並作證。

2026年9月2日，美國北卡羅萊納州舉行的二十國集團創新部長級峰會上，英偉達行政總裁黃仁勳（左）聆聽商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，右）的講話。（Reuters）

黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed前高層黃樂的婚外情曝光後，Megaspeed頓時備受關注，盧特尼克更被指遲遲未有對Megaspeed實施出口管制，遭受質疑。

路透社12日報道，美國各界對盧特尼克的批評早於黃仁勳辭任公司行政總裁一職，但隨着黃仁勳出軌事件持續發酵，盧特尼克在限制人工智能（AI）晶片對華出口方面做得不夠的指責也隨之增加。

愈來愈多美國議員批評盧特尼克領導的政府拒絕將包括Deepseek和長鑫存儲等過百間中國公司列入美國關鍵貿易黑名單，並質疑政府是否妥善監管英偉達對中國的出口。