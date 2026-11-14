歐洲五國將參與下輪俄烏會談　美方指已就歐洲安全架構問題展磋商

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）11月13日（周五）表示，歐盟領導人已達成協議，歐洲參與下一輪烏克蘭和平談判的團隊將由英國、法國、德國、意大利、波蘭以及歐盟組成。美國首席談判代表庫什納（Jared Kushner）周四在莫斯科表示，他已開始與歐洲夥伴就歐洲大陸的安全架構進行磋商。



路透社報道，科斯塔在都柏林舉行的新聞發布會上表示，「在所有影響烏克蘭未來和歐洲大陸安全的討論中，歐洲必須發出清晰統一的聲音。這最終是一項團隊合作。」

2026年11月11日，烏克蘭總統澤連斯基和愛爾蘭總理馬丁在愛爾蘭都柏林政府大樓舉行雙邊記者會。（Reuters）

克里姆林宮周五表示，如果俄羅斯認為歐洲國家真心實意想要為和平做出貢獻，俄羅斯將歡迎它們參與烏克蘭和平談判。俄羅斯官員也呼籲在討論戰爭細節之前，先就歐洲安全架構達成廣泛協議。

德國總理默茨（Friedrich Merz）稱克里姆林宮的言論是「老一套」，並表示歐洲和美國已經就明確的信息達成一致。默茨稱，「沒有烏克蘭，就沒有關於烏克蘭的討論；沒有歐洲，就沒有關於歐洲的討論。此外，也沒有必要討論歐洲安全架構，我們已經有了。」