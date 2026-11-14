歐洲五國將參與下輪俄烏會談 美方指已就歐洲安全架構問題展磋商
撰文：張涵語
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歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）11月13日（周五）表示，歐盟領導人已達成協議，歐洲參與下一輪烏克蘭和平談判的團隊將由英國、法國、德國、意大利、波蘭以及歐盟組成。美國首席談判代表庫什納（Jared Kushner）周四在莫斯科表示，他已開始與歐洲夥伴就歐洲大陸的安全架構進行磋商。
路透社報道，科斯塔在都柏林舉行的新聞發布會上表示，「在所有影響烏克蘭未來和歐洲大陸安全的討論中，歐洲必須發出清晰統一的聲音。這最終是一項團隊合作。」
克里姆林宮周五表示，如果俄羅斯認為歐洲國家真心實意想要為和平做出貢獻，俄羅斯將歡迎它們參與烏克蘭和平談判。俄羅斯官員也呼籲在討論戰爭細節之前，先就歐洲安全架構達成廣泛協議。
德國總理默茨（Friedrich Merz）稱克里姆林宮的言論是「老一套」，並表示歐洲和美國已經就明確的信息達成一致。默茨稱，「沒有烏克蘭，就沒有關於烏克蘭的討論；沒有歐洲，就沒有關於歐洲的討論。此外，也沒有必要討論歐洲安全架構，我們已經有了。」
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