Outlook死機逾24小時　微軟深表歉意：未知完全恢復具體時間

微軟（Microsoft）美東時間11月12日下午1時左右（本港時間13日凌晨2時）出現大範圍服務中斷，Outlook、Exchange Online及Teams等多項雲服務皆受影響，多地企業用戶無法正常接入郵箱與協作工具。目前，故障已發生逾24小時，微軟公司向受影響的數百萬用戶深表歉意，同時坦言尚無法確定全面恢復服務的具體時間。



據微軟通報，隨着設施趨於穩定，部份服務已陸續恢復，但團隊正持續處理積壓信息、重新調配流量負載，目前尚無法確定全面恢復的具體時間，並提醒服務存取功能會優先恢復，郵件傳輸流程則需更長時間。

微軟稱，恢復進程進展「令人鼓舞」，確認故障源於大量伺服器集體離線，並沒有跡象顯示事件由惡意網路活動造成。

據英國廣播公司（BBC）報道，微軟此番服務故障，波及至少70個國家及地區，影響了包括政府機構、企業和個人用戶。網絡安全專家表示，故障對全球影響「絕對是巨大的」，亦敲響了廣大機構和企業過度依賴少數大型科技供應商的警鐘。