黃仁勳辭職｜馬斯克聯署支持其復職　百億富豪：沒他就不投英偉達

人工智慧（AI）晶片大廠英偉達（Nvidia，又譯輝達）近日投下震撼彈，行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）因被媒體揭露曾有三段婚外情，甚至涉及一名疑似中國大陸間諜的女子，隨後在董事會壓力下辭去執行長職務，結束長達數十年的掌舵生涯。



消息一出引發科技圈高度震盪，全球首富馬斯克（Elon Musk）與身家百億美元的華裔美籍富豪廖凱原（Leo KoGuan）於13日雙雙公開發聲，力挺黃仁勳回歸。

黃仁勳曾親赴SpaceX基地向馬斯克交付AI電腦DGX Spark：

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特斯拉工程師喊話集體辭職 馬斯克表態連署請願

面對英偉達高層人事劇變，電動車大廠特斯拉（Tesla）資深工程師蔡昀達在社群平台X上發文分析，頂尖的繪圖處理器（GPU）工程師極度稀缺，甚至比機器學習（ML）工程師更難尋覓。蔡昀達直言：

如果英偉達員工希望黃仁勳回來，就應該秉持『沒有員工，英偉達就什麼都不是』的理念，乾脆辭職，休息一下。

蔡昀達進一步呼籲，若工程師真正熱愛這家公司，就該將命運掌握在自己手中：「塑造並實現公司使命的是工程師，而不是董事會。」

該則貼文隨即釣出馬斯克親自回覆，馬斯克明確表態：

目前有人正在發起請願，要求讓黃仁勳復職，我也會簽署。

富豪股東廖凱原不滿換帥 揚言不再加碼投資

除了馬斯克聲援，英偉達股東、印尼出生的華裔美籍億萬富豪廖凱原也向《彭博資訊》（Bloomberg）表達對黃仁勳的支持。廖凱原透過簡訊指出，自己已投入英偉達約13億美元，若公司換人掌舵，他將不會再增持股份，並強硬表示：

沒有黃仁勳，就不會再投資。

廖凱原同時在X平台發布多則貼文，盛讚黃仁勳是「至高無上的創造者」，認為儘管黃仁勳犯了錯，但「我們必須優先考慮獎勵，而不是懲罰」。

馬期克廖凱原均已參與聯署挺黃仁勳復職：

他更進一步透露資金轉向計畫：「英偉達未來3年的發展軌跡不會改變，但我將減少原本計畫投入英偉達的資金，轉而增加對其他超級智慧（SI/AI）公司的投資。如果黃仁勳創立或收購另一家超級智慧公司，我希望也計畫投資，希望他能給我機會投資他未來的公司。」

身家逾四千億轉戰AI領域 投資動向備受矚目

根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）統計，現居新加坡的廖凱原身家高達132億美元。由於他的財富多年來高度集中於特斯拉股票，因此今年3月開始轉向投資英偉達的舉動在市場上格外引人注目。

廖凱原多年前已是特斯拉的車迷。（X@KoguanLeo）

此外，廖凱原本週稍早也在X上透露，自己同時是太空探索科技公司（SpaceX）及科技巨擘Google的投資人，並向《彭博資訊》證實計畫加碼投資這兩家企業。不過，《彭博資訊》也特別註明，目前尚無法獨立核實廖凱原實際持有的英偉達股份規模。

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