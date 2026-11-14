西乙門將奧禾奴撞死特內里費前鋒　西班牙足協處罰禁賽12場

此前在西班牙足球乙組聯賽比賽中碰撞對方球員後致其死亡，安道爾足球俱樂部（FC Andorra）門將奧禾奴（Jesus Owono）遭到西班牙足協紀律委員會12場禁賽處罰。處罰結果發布於13日。



11月2日，在這場比賽接近尾聲時，奧禾奴的一次拼搶動作，與特內里費（CF Tenerife）前鋒米基爾（Jesus de Miguel）發生衝撞，後者倒地，之後不幸離世，終年30歲。

西班牙足協紀律委員會表示，裁決必須「以裁判報告中明確記錄的事實為依據」。報告寫明，該球員被紅牌驅逐，理由為「比賽進行過程中，腿部過度發力猛烈撞擊對手胸部」。

「這起事件釀成米基爾死亡的悲劇後果，已是公開事實。」

2026年11月2日，在西乙聯賽上特內里費前鋒迪米基爾（Jesús de Miguel Alameda）遭對方門將撞擊胸部後倒地，最後送醫不治身亡。（影片截圖）

委員會補充稱，結合「涉事行為本身的性質以及全部相關客觀情形」，對其處以最高處罰12場禁賽，處罰具備合理性。

另外，西班牙足協裁定，這場比賽不會重賽。事發時比賽進入傷停補時第7分鐘，隨後賽事直接中斷。

足協表示：「如此處理，就不必回到悲劇發生的那個時間點繼續完成餘下比賽。」

2026年11月2日，在西乙聯賽上特內里費前鋒迪米基爾（Jesús de Miguel Alameda）遭對方門將撞擊胸部後倒地，最後送醫不治身亡。（影片截圖）

事發當時兩隊比分2‑2戰和，該比分將作為本場最終結果。足協相關委員會稱，「考慮到本案非同尋常的悲劇背景，這是最合乎敬意的處理方式」。

11月4日，奧禾奴曾發表聲明，坦言自己正經歷人生中「最艱難的日子」，對米基爾的離世感到「萬分悲痛」。

米基爾在被撞後被送往醫院治療。（Reuters）

安道爾俱樂部主教練曼索（Carles Manso）透露，奧禾奴在出事之後心理狀態堪憂。

曼索介紹，奧禾奴目前和家人待在一起，對於是否回歸賽場一事，「他完全可以自主做出任何決定」。他還表示：「我們要做的就是全方位支持他，陪伴在他身邊。」

「我們會給他留出空間，讓他可以毫無束縛地做選擇：要不要歸隊、何時歸隊，或是選擇不再踢球，全都由他自己。

米基爾倒地的一刻（Reuters）

「只有當他自己認為時機合適、內心真正做好準備的時候，才會做出這類（復出）決定。」

西班牙警方3日證實，已就米基爾死亡事件展開一項涉及可能構成「過失殺人罪」的「例行調查」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

