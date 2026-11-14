微軟全球服務中斷長達一日後恢復 系統伺服器超負荷出事官方致歉
撰文：李健民
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微軟（Microsoft）在當地時間11月12日下午1時（約香港時間13日凌晨2時）發生全球服務系統故障，公司旗下產品Outlook、Exchange Online及Teams等服務皆受影響，有企業用戶無法正常使用電郵及其他工具。微軟表示，在經歷影響其多款工具的全球性服務中斷後，其服務已全面恢復。
英國廣播公司（BBC）報道，微軟在香港時間下午2時許宣布，已完成對服務中斷的修復，Outlook、Teams及AI軟件Copilot現可使用，客戶將不再受服務中斷影響。
此次服務中斷影響約70多個國家，從企業營運到政府服務和個人用戶都無一倖免。微軟就此次技術問題致歉，並澄清事故由系統伺服器過載與配置變更引發，而非惡意網絡攻擊或人工智能（AI）故障引起。
截至周五，這次網絡中斷的影響範圍極其廣闊，波及了從日本政府、菲律賓最高法院到澳洲情報機構，以及北美地區的火車、醫院和法院等眾多機構。
在英國，部份國民保健署（NHS）、學校及警察部門的通訊系統受到影響；在加拿大，國家鐵路網表示乘客可能無法收到有關行程的電子郵件更新，全國各地的醫院也出現電子郵件問題。
中小企業的通訊服務皆受到影響，有南非的釀酒師表示，他的整個業務實際上已經「停滯」，同時因為日常營運的部分環節依賴微軟系統，他的酒莊與出口部門的溝通也陷入停滯，所有生產工作全部停止。
有專家表示，雖然員工可能樂於享受一日無法存取電子郵件的便利，但這次事件也突顯許多公司對這些雲端服務的依賴程度。網絡安全公司e2e-assure的行政總裁德曼（Rob Demain）表示：「微軟的全球服務中斷事件鮮明地提醒我們，我們對少數幾家大型科技公司的依賴程度有多高。」
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