德國軍隊性醜聞　調查指6成女兵曾遭性騷或性虐　防長稱不可接受

德國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）承諾對軍中發生的性騷擾及性虐待行為採取「零容忍」態度。早前一項研究發現，軍中士兵，尤其是女兵，在軍隊內部面臨廣泛的性騷擾。調查發現，超過60%的女兵報告曾在執勤期間，遭受某種形式的性騷擾或性虐待，從露骨的性言論、帶侮辱的儀式到性暴力等情況。



據《衛報》報道，在參與調查的4,000名女兵中，近40%的人表示曾被性暗示或性騷擾言論對待，15%的人表示曾被強迫用手機拍照，有些照片甚至被人工智能竄改。

2026年11月12日，德國巴伐利亞慕尼黑，德國聯邦國防軍近衛營的士兵在宮廷花園參加莊嚴的宣誓儀式。（Getty）

略高於8%的人表示曾遭受肉體襲擊，2%的人表示曾遭受性暴力。

研究發現，約19%的男性士兵也曾遭遇類似的性騷擾，其中非二元性別者或同性戀士兵受到的影響尤其嚴重。

防長皮斯托里烏斯表示，這些數據「令人無法接受」，尤其是在德國正努力大幅擴充兵力的情況下。德國聯邦國防軍已投入數十億歐元用於人員和裝備的擴充。軍方高層設定了2035年現役部隊服役人數達到26萬人、預備役部隊人數達到20萬人的目標，希望以此避免實行徵兵制。

2026年8月26日，德國柏林，國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）抵達郊外的新哈登貝格莊園，參加為期兩天的內閣集思會。（Reuters）

皮斯托里烏斯指，他驚訝地發現，在女性比例較高的部隊中，女性遭遇性騷擾的頻率較低。他認為，這數據「支持招募更多女性加入聯邦國防軍」。

他表示，一些同事曾建議他放棄這項研究，擔心這會損害軍隊的聲譽。但他表示，這樣做無異於「視而不見」，從長遠來看，這將對聯邦國防軍造成更大的損害。他還補充說，這項研究將每年重複進行。

皮斯托里烏斯強調：「聯邦國防軍對性騷擾採取零容忍態度。」

他對士兵們普遍不願舉報性騷擾事件表示憂慮。約三分之一的受訪者表示，由於不信任上級的處理方式，他們沒有或不會舉報相關事件。

在調查結果公布之前，皮斯托瑞斯11月設立了一條名為「HELP」（意思為求助）的熱線，旨在為軍人提供服務，該熱線將24小時運作。

皮斯托瑞斯認為，未來，投訴者應獲得更多有關案件處理進度的資訊。此前，受害者反映他們常常被蒙在鼓裏，卻被要求繼續服役。

2026年11月12日，德國巴伐利亞州慕尼黑，一名來自德國聯邦國防軍近衛營的女兵正參加莊嚴的宣誓儀式。（Getty）

國防部表示，在聯繫參與調查的4.5萬名現役或退役軍人中，只有18%的人回應了。國防部稱，其分析表明，這些數據仍然具有代表性。