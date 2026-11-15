美交通部長：全國停飛因更換舊銅線所致　已請求國會撥款改善系統

美國交通部長達菲（Sean Duffy）11月14日（周六）在記者會上表示，全國停飛因更換舊銅線工作所致，並重申美國的電信系統「極其老舊」。達菲稱，政府不認為這是一宗網絡攻擊事件，但調查仍在進行中，且他已再次請求國會撥款改善空中交通管制系統。



綜合外媒報道，達菲稱，技術供應商L3Harris正在進行維護工作，將銅線更換為光纖。而政府目前正在調查問題是由L3Harris的「不稱職」造成的，還是由設備故障造成的。

2026年11月14日，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在華盛頓特區交通部舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

達菲表示，正在維修的路由器開始向其他空中交通管制系統發送大量數據，導致飛機通訊出現問題，最終政府出於安全考慮關閉了空域。他指，在新的空中交通管制基礎設施建成之前，政府將不得不繼續使用老牌電信承包商L3Harris的服務，因為該公司擁有現有的網絡。

白宮此前擔心這次網絡中斷可能由於網絡攻擊或來自外國的威脅。但在白宮戰情室參與調查後，美國政府現在「非常確信」此次系統故障的根本原因在於技術方面的問題。