意大利對Meta罰款8.05億歐元　指其未經用戶同意存取相簿

意大利資料保護機構11月14日（周六）表示，已對Meta Platforms公司處以8.05億歐元（約69.6億港元）的罰款，原因是該公司未經用戶同意或告知，擅自存取安卓用戶的照片和影片。監管機構稱，Meta公司有60天的時間預設禁用該功能，並單獨徵求用戶的同意。Meta公司發言人則表示，公司將提起上訴，強烈反對監管機構的決定，並稱罰款「過高」。



路透社報道，監管機構在聲明中表示，Meta公司透過Facebook應用程式的一項功能存取Android用戶的照片和影片。此功能會根據使用者的個人圖庫推薦內容供其發布。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta發言人在一份聲明中表示，「這只是一個簡單的功能，旨在幫助用戶在Facebook上分享照片和影片。用戶必須在設備上授予權限才能使用該功能，並且可以隨時在設定中更改權限。」

監管機構表示，這項調查始於2025年，並未涵蓋Meta公司可能利用這些內容訓練AI模型的情況，Meta公司否認這種做法。監管機構還表示，保留對一項將於2026年推出的新功能進行單獨評估的權利。此功能允許使用者在雲端處理圖庫中的內容。