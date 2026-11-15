特使庫什納：美國將促進歐洲與俄羅斯之間的直接接觸

美國特使庫什納（Jared Kushner）11月14日（周六）表示，他正與俄羅斯、烏克蘭和歐洲合作，推動和平談判進入下一階段，包括促進歐洲與莫斯科之間的直接接觸。他亦指，雙方都明白若要結束戰爭，妥協是必要的。而他和另一位特使威特科夫（Steve Witkoff）正在研究下一步。



半島電視台（Al Jazeera）報道，在庫什納發表上述言論之前，周二於阿布扎比舉行的和平談判未能就結束戰爭取得突破，但達成了換俘協議。

2026年11月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）與特使威特科夫（Steve Witkoff）。（Reuters）

歐洲各國領導人周五同意派遣五個代表國參加未來的和平談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦表示，他認為「沒有歐洲」就無法討論歐洲安全問題。

出席會議的五個國家是英國、法國、德國、意大利和波蘭。這五個國家已表示，一旦停火，它們願意作為「自願聯盟」的一部分派遣軍隊，以確保烏克蘭的安全。