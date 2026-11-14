新加坡24歲AI科企創辦人撞名「黃仁勳」　遭點錯相爆紅因禍得福

美媒商業內幕（Business Insider）11月13日報道，新加坡一名24歲男子Jensen Huang因撞名英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），間接捲入後者的婚外情風波。該男子是軟件工程師兼人工智能（AI）初創公司Lycana的創辦人，他起初擔心自己的名字會因而捱罵，但他遭一眾網民「點錯相」後意外爆紅，反而為其新創公司帶來流量。



據商業內幕，該男子是軟件工程師兼AI新創公司Lycana創辦人，他不只撞名黃仁勳，而且他自小已非常崇拜後者。他16歲時曾向媽媽索要一張英偉達GTX 1080顯示卡，用來玩很多遊戲，以及開發一些應用程式。

隨着AI熱潮到來，他長大後也獲得不少「名字紅利」。過去4年求職時，往往能透過「Jensen Huang」這一名字，在面試官面前留下深刻印象。

黃仁勳出軌一事東窗事發後，男子雖擔心自己將一起蒙上污名，但想到壞的宣傳也是一種宣傳，因此一時興起在LinkedIn發文留言「各位，我什麼都沒做」。意想不到的是，這則貼文在網上爆紅，不少網民甚至真的以為他是英偉達公司的那個「Jensen Huang」，質問他為何要出軌。

該男子表示，他至今也不確定自己的名聲會否受影響，但其公司網站因相關討論爆紅而突然增加約5000名訪客，還有數名訪客購買訂閱服務。他目前也已向初創企業加速器Y Combinator及其他由創投公司支持的加速器計劃提出申請。

該男子認為，部份創投業者挑選新創公司創辦人時，也會考量創辦人推廣自己及產品的能力。如果這場「撞名風波」能讓更多人注意到他的創業計劃，他也樂於接受這樣的結果。