美國麻疹數千人染病　疫情失控數十年來最嚴重　清零地位遭撤銷

國際衛生機構泛美衛生組織（PAHO）11月13日撤銷美國的「消滅麻疹的國家」地位，結束美國自2000年以來控制這種高傳染性疾病的紀錄。



《華爾街日報》報道，美國過去兩年疫情爆發至數十年未見的水平：疾病控制及預防中心（CDC）今年至今通報逾5,400宗病例，遠超過去30年通常每年僅數十宗的水平；賓夕法尼亞、紐約及威斯康星州11月已錄得5宗死亡。按規定，重獲地位須連續至少12個月無持續傳播，預計需時多年。

2014年9月30日，美國疾病控制與預防中心（CDC）位於佐治亞州亞特蘭大總部全景。（Reuters）

疫情加速與衛生部長肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）任內推動削減兒童疫苗接種計劃、推廣疫苗引致自閉症等說法，並削減聯邦疫苗研究資金有關；CDC亦背離長期免疫建議，主張把麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）拆開為個別注射。幼稚園學童MMR接種率由6年前的95.2%，降至上一學年的92.4%，低於防止傳播所需的95%水平。

獨立委員會主席布魯爾（Noel Brewer）向PAHO匯報時稱，失控的疫情和無謂死亡均源於接種率偏低。曾領導2000年消除行動的前CDC官員奧倫斯坦（Walter Orenstein）則表示，當前政治氣候下重建消除地位將十分困難。加拿大去年及部分歐洲國家今年亦失去此地位；巴西2019年失去後，經全國提升接種率，2024年重獲資格。