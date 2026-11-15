澤連斯基：美國首次提出烏克蘭割讓頓巴斯　以換取加入北約

俄羅斯與烏克蘭經美國斡旋，在阿聯酋首都阿布扎比進行新一輪會談後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月14日透露，美國談判代表曾提出一項設想，探討烏克蘭是否可能從東部的頓巴斯地區撤軍，以換取加入北約（NATO）的資格。美國方面重申，目前仍在討論多種方案，任何最終協議都必須經雙方共同同意。



路透社引述烏克蘭總統辦公室上週六發布的談話內容報道，澤連斯基稱：「美國提出了一個問題：『如果烏克蘭加入北約呢？烏克蘭是否會從頓巴斯撤軍？』這是美方首次提出這樣的想法。」他補充指，他因此相信加入北約的議題已重新回到談判桌上，惟基於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的態度，相信會是極其艱難。

澤連斯基重申，基輔不願從本國領土撤軍的立場。不過，他指若烏克蘭能獲得一套全面的安全配套，內容涵蓋安全保障、建立一支強大且資金充足的烏克蘭軍隊，以及重建資金，他會將這個問題交由全民公投來決定。

2026年11月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持與政府成員的會議。（Reuters）

普京和克宮此前表明，俄羅斯在戰爭議題上的立場並未改變。俄方先前曾提出，作為達成和平協議的條件，烏克蘭需限制其軍隊規模、做出領土讓步，並保證保持中立。