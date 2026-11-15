黃仁勳爆開會飆罵英偉達高層「我希望你去死！」　還朝主管丟水樽

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳陷入桃色風波與女共諜疑雲，並於日前辭職，引發全球關注。外媒近日進一步披露黃仁勳在公司的行事風格，指出他雖然以和藹可親、輕鬆自在的公眾形象聞名，但有公司內部人士透露，他在公司內經常大發雷霆、嚴厲訓斥員工，甚至曾對高層主管說出「我希望你去死」，還曾在盛怒之下朝一名高層丟水樽。



外媒爆：員工每天活在恐懼中 會議當眾怒嗆高階主管

美國《紐約郵報》獨家報道，據接近英偉達的消息人士透露，隨着黃仁勳不遺餘力地推動公司業務成長，員工每天都活在恐懼之中，擔心老闆在馬拉松式的會議上，當着同事的面用惡毒言詞辱罵他們。例如，黃仁勳去年2月在一場有30多名公司高層出席的閉門會議上，將矛頭對準當時擔任英偉達全球現場業務營運（WWFO）執行副總裁的普里（Jay Puri，音譯）。

英偉達全球業務營運執行副總裁普里（Jay Puri）被指是潛在繼任人之一（Nvidia）

據一名知情人士透露，黃仁勳當着在場人士的面，對普里說：「我希望你得流感，而且希望它越來越嚴重。」接着又說：

我希望你去死，讓我們都解脫痛苦（I hope you die and put us all out of our misery）。

普里當時負責英偉達的銷售與業務開發，後來轉任英偉達資深顧問，目前尚不清楚當時會議討論的具體議題。

一名消息人士表示：

Jensen罵人很常見，但他對Jay說那句話時，現場非常緊繃、一片安靜，大家都有點被嚇到。

另有消息人士指出，黃仁勳失控的言論在英偉達內部早已是公開的秘密，甚至有員工對於這些言論直到他公開形象受到衝擊前，都未曾被外界揭露感到驚訝。

曾朝高階主管丟水樽

另有消息透露，2025年一場長達3小時、氣氛緊張的會議中，約有40名員工在場，黃仁勳曾嚴厲訓斥一名資深銷售主管，據稱當時他對對方怒嗆：「你對我的業務完全不懂。」

此外，還有一名資深主管第一次與黃仁勳開會時，就遇上他大發雷霆。黃仁勳當場怒吼：

你是在對我冷笑嗎？我看到的只有一張張死氣沉沉的臉……滾出去！（Are you smirking at me? I see nothing but dead faces … Get out!）

隨後更直接將對方趕出會議室。消息人士還描述了一宗發生在英偉達加州聖塔克拉拉總部、如今已惡名昭彰的事件，指黃仁勳曾在會議中朝一名高階主管丟水樽。

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