不良一族尋愛記2｜網紅彩朱被捕　涉無牌經營陪酒酒吧被搜出80萬

11月15日，日本愛知縣警方宣布逮捕了三人，其中包括曾出演Netflix真人秀節目《不良一族尋愛記》第二季，31歲的女網紅彩朱（本名：小栗彩朱佳，藝名：あっすん）。縣警署稱，彩朱與兩名男子涉嫌無牌經營陪酒酒吧。



彩朱涉嫌無牌經營陪酒酒吧被捕：

據朝日新聞報道，另外兩名被捕者分別是44歲的大竹宏幸，以及來自名古屋市的36歲的店員黑崎真吾。

今年8月15日，彩朱等3人在名古屋市一間名為「guri」的店內設置包廂，並安排員工為顧客提供娛樂和酒水服務。

彩朱在IG上有81萬粉絲：

該場所於2019年7月獲得「特定娛樂場所」許可，允許進行表演和舞蹈演出，但不提供娛樂服務。在該地區，陪酒酒吧等「社交場所」只能經營到凌晨1時，而特定娛樂場所除凌晨5時至6時外，均可營業。縣警認為該場所取得「特定娛樂場所」許可是為了延長營業時間，但並未提供表演或其他娛樂服務。

報道指，疑犯彩朱除了經營這間名為「guri」的酒吧，還在另一間酒吧擔任陪酒女郎。

該特定娛樂場所的許可以彩朱的名義獲得，黑崎真吾擔任店長。縣警認為該場所也被用作陪酒酒吧顧客的夜間聚會場所。今年8月，警方接獲通報，表示有一間場所無牌營業至凌晨，隨即展開調查。在對該場所進行搜查時，警方從相關地點查獲約1,600萬日圓（約79萬港元）現金及其他物品。

彩朱1995年生於愛知縣名古屋市，身高164厘米，在Instagram上擁有超過80萬粉絲。

彩朱IG：

彩朱成長背景充滿話題，曾公開自己的學歷僅有小學畢業」，更分享自己年少時期是出了名的不良少女，14歲便離家生活，一度因竊盜、打架等行為差點被送入感化院，後來在保護觀察期間決心改變人生，16歲開始進入夜生活產業工作，23歲轉型成為創業者，陸續經營酒吧、按摩店與服飾品牌。

彩朱以暱稱「阿順」（日文：あっすん，assun）為人熟悉，曾出演今年8月在Netflix開播的戀愛真人秀節目《不良一族尋愛記》第二季。

由於節目嘉賓在社交平台上發表的言論引起爭議，日本法務省於8月宣布取消發布有關宣傳該節目的海報。