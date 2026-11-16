特朗普首談全美航班停飛事故：都怪拜登政府留爛攤子

美國航空管制中心通訊系統11月13日發生故障，導致全國航班停飛事故。美國總統特朗普（Donald Trump）周日終於打破沉默，首次在社交媒體發文談及此事，他批評拜登政府的航空管理是一場災難，「拜登政府在聯邦航空管理局（FAA）問題上簡直是一場災難。大筆資金花得不明智，讓一個原本就老舊破損的系統，變得比他們接手時還要糟糕。」



美媒CNBC報道，特朗普周日表示，如果國會批准航空管理系統急需的撥款，本屆政府就能迅速且高效地把它建設成為「全世界最好的系統」。他寫道：「我們已經啟動了相關工作，但這應該一鼓作氣完成，而不是零碎斷續……拜登政府讓這項工作倒退了好幾年！」

上週五的停飛持續了4個多小時，導致全美各地的航班受到干擾，數千架次航班被取消或延誤，數十萬名旅客受到影響。

圖為2026年11月14日，美國聯邦航空管理局（FAA）解除全國範圍內的地面停飛令後，一名乘客在維珍尼亞州的華盛頓列根機場（Ronald Reagan Washington National Airport ）查看航班信息顯示屏。（Reuters）

去年，作為一項重大稅收與支出法案的一部分，國會曾批准向FAA撥款125億美元（約981億港元）。交通部長達菲（Sean Duffy）曾指出，這套老舊的空中交通管制系統需要更多資金，以便進行更全面的徹底改造。

FAA表示，日前在大量數據湧入其網路後，系統設備出現了不穩定狀況。該機構稱，這可能與某處設施的承包商作業有關，目前根本原因仍在調查中。