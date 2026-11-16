黃仁勳辭職｜英偉達主管發長文揭私下人品：動用人脈助我抗癌

英偉達（Nvidia）近期面臨重大震盪，前行政總裁黃仁勳因多宗婚外情、涉及國安議題而宣布辭去行政總裁、總裁及董事職位，甚至有人爆料黃仁勳私下的負面形象，不過有名英偉達高層主管近日在社交媒體發出長文，揭露自己去年罹癌時，黃仁勳曾私下透過人脈、協助安排取得臨床試驗的機會，直呼「我欠他實在太多了」。



英偉達總監挺黃仁勳 曝私下「動用人脈」助抗癌

在英偉達擔任工程團隊主管的澤盧斯基（John Zedlewski）13日在X平台發出長文，他開頭就表示自己去年罹患非常棘手的癌症，整個人瞬間跌入低谷、入院治療，澤盧斯基透露「我向黃仁勳透露患病一事後，他立即透過人脈、聯繫了史丹福大學的相關人員，幫我排除了各種繁文縟節，讓我得以參加1項臨床試驗，後續也證明我的病情與這項試驗的匹配度極高」。

2026年3月17日，時任英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席在美國加州舉行的英偉達GTC全球AI大會。（Reuters）

澤盧斯基強調「對於近期發生的一些事情，每個人或許都有各自的看法，但若要說『黃仁勳不真正關心員工』，那絕對是不準確的，就我個人而言，我欠他的實在太多了，言語已無法表達我的感激之情」。

不只如此，提到黃仁勳在管理公司方面最令自己印象深刻的事，澤盧斯基指出「那時我在自動駕駛部門工作，親眼目睹黃仁勳1次『嚴厲質詢』，當時A團隊不願使用B團隊開發的框架，理由是運行速度太慢，黃仁勳就覺得很納悶：這不過是套用一堆升級過的CUDA核心程式，怎麼會慢？」。

根據澤盧斯基的說法，後來黃仁勳讓B團隊的負責人走到白板前，畫出該框架的完整資料流程，並標出所有「記憶體複製操作」（Memcpy）環節，這清晰地展現出流程中出現大量不必要的步驟，隨即讓在場的所有人立刻明白為什麼系統無法有效運行，同時找到改進的方向。

根據澤盧斯基的說法，後來黃仁勳讓B團隊的負責人走到白板前，畫出該框架的完整資料流程。（Unsplash@Kaleidico）

澤盧斯基藉由此事強調「沒有部門之間的爭執，也沒有人搬出權威來壓人，只有讓數據說話，立刻就讓大家達成了共識」，並認為若想傳承黃仁勳，最好的方式就是推動英偉達持續取得成功，並引領整個行業不斷向前發展。澤盧斯基更呼籲「英偉達匯集了眾多才華洋溢的人才，他們經過長達30年的歷練，始終保持著最高水準的工作狀態，這一點，在我們每天交出的成果中便可以見得，我為自己是英偉達的一員而深感自豪，也無比期待向大家展示我們在未來數月，乃至數年裡即將推出的產品與成果」。

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