美俄反對限制自主武器 聯合國法律約束力談判恐陷僵局
撰文：胡允怡 羅保熙
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聯合國11月16日在日內瓦召開會議，討論是否啟動具有法律約束力的自主武器管制談判，但美國、俄羅斯及以色列等主要軍事大國預計將反對，令相關談判前景蒙上陰影。
路透社報道，此次聯合國會議將決定，是否就致命性自主武器系統（LAWS）展開具有法律約束力的國際規則談判。儘管《特定常規武器公約》128個締約國中大多數表示支持，惟美俄為首的主要軍事強國預計將聯手反對，或難以通過。
美俄等國認為，現行國際法已足夠規管，美方提議設立5年談判機制以達成不具約束力的指導方針，俄羅斯亦計劃在會上阻止作為觀察員的歐盟發言。
英、德、法三國則提議就新文書展開談判，但對是否具法律約束力尚無定論。
報道指，AI人工智能的興起，無需人工干預即可殺傷目標的無人機、坦克、機器人等軍事裝備迅速發展，一些AI輔助的半自主武器已投入烏克蘭、蘇丹及中東戰場，引發倫理和安全憂慮。
人權觀察組織（HRW）專家科伊爾（Verity Coyle）警告，「絕不應由機器決定戰場生死，否則反烏托邦現實將迅速逼近」。未來生命研究所負責人赫希爾（Anna Hehir）則指，自主武器已非科幻情節，並擔憂美俄會再次淡化會議成果。
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