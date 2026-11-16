盧特尼克據報放行晶片及提倡寬鬆規管　或涉家族企業東南亞利益

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）被指阻撓管制英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳傳聞外遇對象黃樂曾任職的新加坡雲端公司Megaspeed，他近期亦考慮放寬AI晶片出口規則。有美媒報道，其家族企業Cantor Fitzgerald與多家將受新規影響的東南亞數據中心有業務往來，當中或存在家族利益問題。



《紐約時報》報道，Cantor Fitzgerald曾擔任新加坡企業Bitdeer的股票發行指定銷售代理，而Bitdeer正於馬來西亞興建數據中心，將部署價值數億美元的英偉達先進AI伺服器，向中國科技企業提供運算服務。

報道指，該馬來西亞數據中心A201計劃明年啟用，配備最先進液冷散熱架構，已採購逾100組英偉達頂尖GB300 NVL72伺服器機櫃，預計未來5年將帶來高達17億美元（約132億港元）的龐大營收。

新加坡數據中心公司MegaSpeed的馬來西亞全資子公司「Speedmatrix」，在柔佛州古來縣的士年納科技園（Sedenak Tech Park）設有數據中心，美國官員曾在此找到Megaspeed購買的晶片，仍裝在盒子內。圖為2025年6月科技園航拍。（JLand Group圖片）

盧特尼克曾經營Cantor Fitzgerald多年，直到去年加入特朗普政府後才主動迴避相關事務，將公司交由兩名兒子主理，但外界還是質疑他可能涉及利益衝突。 美國商務部稱，盧特尼克已遵守所有道德協議，亦無證據顯示Cantor Fitzgerald的投資影響其審議。

美國政府內部兩年來激辯應否限制向東南亞數據中心售晶片：對華鷹派視之為北京繞過禁令的後門，盧特尼克則力主勿過度限制英偉達等美企在亞洲的銷售，近期更倡議較寬鬆的監管版本，招致議員及政府內部批評。