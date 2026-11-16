WSJ：美國將列英偉達為AI「國家冠軍」企業 以抗衡中國企業競爭
撰文：胡允怡
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美國特朗普（Donald Trump,又譯川普）政府最快將於下周公布首批AI人工智能「國家冠軍」名單，預計英偉達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、OpenAI及Anthropic等逾20間美企將入選，以協助美企搶佔海外市場，抗衡華為等中國競爭對手。
《華爾街日報》報道，美國商務部項目網站介紹，獲頒「國家冠軍」的企業，可享有加快晶片及技術出口許可證審批、政府海外業務支援及聯邦融資等。計劃核心在於將美國晶片、AI模型及相關產品「打包出售」，方便外國客戶一站式採購。
英偉達近期雖陷入高層人事動盪——原行政總裁黃仁勳因婚外情爭議突告辭任並由財務總監克雷斯（Colette Kress）暫代職位，但這無礙英偉達躋身這次AI「國家冠軍」企業名單。英偉達的晶片為最先進的AI模型提供算力，是全球最有價值的商品之一。美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次稱讚黃仁勳，認為他打造了一家本土領導企業，並有力推動AI熱潮。
上述計劃預料由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，惟公布日期仍存變數。盧特尼克本周將隨特朗普訪華，商務部同時正籌備限制高端晶片流入中國的新規。
盧特尼克現時承受着不小的壓力，不少人批評他所領導的商務部未能堵住漏洞，導致中國企業仍能取得英偉達的高階晶片。
AI人工智能是中美兩國爭奪全球主導權的最新科技領域。華為等中企近年在歐洲和拉丁美洲等海外市場積極擴張，力求在全球5G生態系統中佔據主導地位。
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