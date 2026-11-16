黃仁勳辭職後親自挑選英偉達接班人？華郵爆料：已致電潛在候選人

英偉達（Nvidia，又稱輝達）近期面臨重大震盪，前行政總裁黃仁勳因多宗婚外情、涉及國安議題而宣布辭去行政總裁、總裁及董事職位，不少人目前聚焦在誰將接班，對此，《華盛頓郵報》爆料稱雖然黃仁勳行事低調，但他仍參與了繼任者的遴選過程，甚至親自聯繫過至少1位潛在候選人。



黃仁勳親自挑接班人？華郵曝：已聯繫候選人

根據報道，多年來，黃仁勳很常開玩笑說「要找到人接替我幾乎不可能」，畢竟他是英偉達的聯合創始人，且執掌公司已超過30年。今年一月的採訪中，黃仁勳又笑稱「不會再有第2個我了，因為我是伴隨着這家公司一起成長的」，然而隨着近期的風波出現，黃仁勳11月12日宣布辭職，這讓英偉達面臨棘手的任務：尋找接班人。

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《華盛頓郵報》引述1位知情人士的消息，稱「儘管黃仁勳行事低調，但他仍參與了接班人的遴選過程，甚至已親自聯繫過至少1位潛在候選人」。

過去黃仁勳將英偉達打造成1家高度依賴單一核心人物（他本人）的公司，採用扁平化管理架構，黃仁勳擁有約60名直接下屬，代表決策權高度集中在他一人手中，且董事會未設董事長一職，因此無人能推翻他的決定，他的2個孩子也都在公司擔任高層管理職務。

英偉達與黃仁勳個人的願景、人脈網絡及其極具個人魅力的形象深度捆綁，公司許多最重要的外部關係都是由他親自建立和維護，無論是爭取美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持、與台積電（TSMC）創始人張忠謀建立的密切關係，無疑確保英偉達能夠優先獲得稀缺的製造產能。

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

不過恰恰是這種權力的極度集中，使得英偉達目前尋找接班人變得格外艱鉅，哈佛商學院（HBS）教授Andy Wu形容「這是過去10年到20年裏，最難補上的行政總裁職位」。英偉達的核心業務是高度技術化的晶片，這意味着接班人很可能必須具備深厚的工程背景，才能真正理解其技術內涵，與此同時，英偉達的業務版圖如今已橫跨多個領域，包括元宇宙、自動駕駛汽車和機械人技術。

Andy Wu坦言「既擁有電機工程博士學位，又具備出色管理才能的人，這類人才群其實非常有限」。《英偉達之道》（The Nvidia Way）一書的作者金泰（Tae Kim）也指出「黃仁勳在公司內身兼多職，使他難以被取代，除了科技傳教士，還是產品願景規劃者、商業戰略家、營銷首長，同時也是人力資源負責人」，並強調「英偉達的前景在某種程度上取決於公司能否留住黃仁勳麾下的核心主管」。

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