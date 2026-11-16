美國航班停飛事故致逾1.7萬架次取消　創下35年紀錄新高

據旅遊平台統計，美國罕見全國地面停飛已導致超過1萬7000架次航班取消，是35年來因技術問題導致航班取消規模最大的一次。



彭博社報道，美國上星期五（11月13日）持續四個小時的全國地面停飛令波及全美各家航空公司，截至星期天（15日），航班取消總數已超過1萬7000架次。

這個數字超過2022年冬季假期時，西南航空因技術故障導致的1萬6900架次航班取消紀錄。

這次全國地面停飛問題源於空中交通管制系統出現故障。經調查，阿肯色州一處偏遠地點在更換老舊銅線時，一台路由器發生故障，不斷向空中交通管制系統發送連接請求，導致系統超負荷。

2026年11月14日，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在華盛頓特區交通部舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

追蹤平台FlightAware資料顯示，星期天航班取消情況有所緩解，截至紐約時間晚上11時15分，受影響航班超過2220架次；另有超過1萬零100架次航班出現延誤。

根據Cirium的資料，按航班取消總數計算，目前美國航空集團（American Airlines Group Inc.）是受影響最嚴重的航空公司，自停飛令發佈以來已有超過5300個航班取消。

經過連續三天大亂，航班預計星期一（16日）全面恢復正常。

本文獲《聯合早報》授權轉載

