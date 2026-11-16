巴拉圭前總統豪宅發現「神秘金庫」檢方耗整天開鎖內裏卻空空如也

巴拉圭檢方近日搜查前總統聖地亞哥·佩尼亞（Santiago Peña）位於聖貝納迪諾（San Bernardino）的豪宅，發現一個秘密裝甲保險庫，花逾24小時才打開，最終由佩尼亞本人交出鑰匙，才能打開，惟庫內空無一物，令調查人員大失所望。



西班牙《國家報》（El País）報道，負責調查的檢察官岡薩雷斯（González）表示，佩尼亞合作告知鑰匙位置，「但由於複雜的安全系統，仍花費很長時間才打開。裏面沒有任何有價值的東西」。佩尼亞向檢方聲稱，該處「更像是一個恐慌室」。

鄰居稱三輛豪華越野車連夜運走物品

多名鄰居向檢方表示，11月5日晚至深夜，即針對佩尼亞的彈劾審判開始之際，三輛豪華越野車多次從住宅內外進出。閉路電視影像確認了車輛移動。

一名要求匿名的鄰居稱：「他們肯定找不到任何東西了，因為幾天前就全部搬走了。」檢方公開的影像顯示，保險庫房間空無一物，僅配備通風系統及電力連接。

巴拉圭檢方近日搜查前總統聖地亞哥·佩尼亞（Santiago Peña）位於聖貝納迪諾（San Bernardino）的豪宅，發現一個秘密裝甲保險庫，花逾24小時才打開，最終由佩尼亞本人交出鑰匙，才能打開，惟庫內空無一物，令調查人員大失所望。（影片截圖）

法院已決定沒收佩尼亞的豪宅，由國家管理，可能出租以籌集資金彌補被騙款項。佩尼亞因Ueno Bank倒閉案接受調查，該數碼銀行倒閉令近300萬巴拉圭人失去收入。

Ueno Bank總部再搜出兩個隱藏夾萬

在第二次搜查中，檢方在Ueno Bank總部「La Matrix」發現另外兩個隱藏夾萬。

第一個高約1.7米，藏於露台浴室牆後，與前副總統兼行政總裁巴斯克斯（Miguel Vázquez）的辦公室相連，打開後內有調查文件及一批高級飲品，但沒有現金。

第二個夾萬藏於巴斯克斯辦公室馬桶的雙層底內，由檢察官阿爾塞（Jorge Arce）打開，內有8,710萬瓜拉尼（約1.4萬美元）現金、多份文件及空袋。

檢方搜查Ueno Casa de Bolsa時亦遇阻礙，大門設人臉識別保護，警方最終成功進入，在內發現被撕碎的文件，拼湊後顯示佩尼亞曾在該處投資股票。

閉路電視顯示一名女子打印並銷毀文件扔進垃圾桶，該女子為機構運營主管貝尼特斯（Andrea Benítez），已被拘留及起訴。

報道指，檢方多次違規，包括未在佩尼亞入獄時扣押其手機，以及延誤搜查令證據被移走，反對派議員要求彈劾總檢察長羅隆（Emiliano Rolón），惟執政紅黨擁有足夠票數阻止。