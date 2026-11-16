黃仁勳辭職｜紐時：英偉達早知情　黃敏珊極限施壓「瞞了13個月」

英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳，因傳出多宗婚外情，最終他因壓力而辭職。美媒最新披露指，早於2025年9月便有向英偉達求證黃仁勳與黃樂關係，當時黃仁勳對於被指關係匪淺感到不滿；其女兒黃敏珊（Madison Huang）更極力要公關對外口徑「僅有商業往來」，直至近日黃仁勳才親口坦承婚外情。



《紐約時報》報道，去年9月記者曾致電英偉達詢問黃仁勳、黃樂的關係，有關消息傳回公司內部後，黃仁勳顯得相當焦躁。有英偉達員工指稱，黃仁勳向來對外界質疑高度敏感、脾氣暴噪想要知道紐時究竟掌握什麼資訊，他不否認認識黃樂，但對於被影射關係匪淺極度不滿。

報道指，英偉達其後展開強勢的危機處理工作，時任黃仁勳幕僚長的黃敏珊親自介入，除了要求公司內部公關團隊全面反擊媒體質疑，還找來Heller公關公司擔任支援，英偉達對外說法在長達13個月內維持一致，即黃仁勳與黃樂絕無特殊關係，「僅有正常的商業往來」。

黃仁勳女兒黃敏珊（Madison Huang）（Nvidia）

至本月初，紐時再度報導黃仁勳與黃樂，最初英偉達對此拒絕評論，總法律顧問蒂特（Tim Teter）也站出來辯護；惟隨着媒體掌握的細節越來越多、大眾輿論升溫，最終蒂特前往黃仁勳位於加州的住所會面。知情人士透露，黃仁勳是在那場會面中，親口坦承自己與黃樂有婚外情。

報道還指，就在黃仁勳坦承婚外情之際，黃敏珊正好前往韓國出席AI產業活動，不料她剛下飛機便立刻接獲父親坦承婚外情的震撼消息，於是她聽取建議取消原定安排，返回美國處理這場風波。