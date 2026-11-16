黃仁勳能否重返英偉達？　矽谷資本聯手逼宮抗衡華府

矽谷多方力量正聯手向英偉達董事會施壓，要求恢復黃仁勳的行政總裁職務。據《金融時報》、Politico 等外媒爆料，辭職僅三天的黃仁勳，已經和親信反復復盤局勢，認真討論重返英偉達出任 CEO 的可能性。



向英偉達施壓的人員包括英偉達兩大股東Altimeter Capital行政總裁格斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management管理合夥人兼投資總監貝克（Gavin Baker），他們於上週五聯名向董事會發出公開信，敦促其「在英偉達未來領導層的遴選方面採取緩慢、穩健和審慎的流程」，並權衡所有選項，包括「黃仁勳回歸的可能性」。

而黃仁勳的矽谷盟友已經組建起高層「作戰室」，一邊向英偉達董事會施壓遊說，一邊嘗試打通白宮溝通管道，推動他複職。盟友直言：「除了前沿 AI 實驗室那批人，科技圈有分量的人物大多都站黃仁勳。」

英偉達（Nvidia）在加利福尼亞州聖克拉拉市的公司總部。

這場聲勢浩大的行動，得到了黃仁勳本人的默許與支援，但截至目前，黃仁勳還沒有正式向董事會提交復職申請。這場台前的「保黃運動」 聲勢持續走高，請願網站 Stand with Jensen 簽名一路衝上至 15.7 萬。簽名者自報身份包含 7000 多名英偉達在職員工、8.3 萬股東以及 6.5 萬名外部支持者；需要留意，所有簽名身份均為自主申報，沒有協力廠商獨立核驗。

一邊是矽谷資本、員工、創始人抱團造勢，另一邊，阻力同樣堅硬。美國財長貝森特（Scott Besent）已經公開表態，希望英偉達完成大刀闊斧的領導層改組，優先從外部選聘新 CEO，華盛頓鷹派並不歡迎黃仁勳重新掌舵。

國會聽證會已經安排，黃仁勳需要在感恩節前赴國會宣誓作證，圍繞黃樂相關事件、利益衝突、算力交易的獨立調查仍在推進。一旦調查結論出現不利結果，再多的請願和資本呼聲，都會直接堵死回歸路徑。

貝森特（Scott Bessent）支持特朗普政府購買俄羅斯原油的決定，指協議有利減低美國油價。（Reuters）

貝森特表示，調查的核心問題在於出口管制失效究竟發生在哪個層級——「是基層失誤，是中層，還是高層？誰知情？」貝森特的關切不止於人事。他直接質疑英偉達是否明知故犯，違反高端晶片出口管。「英偉達的企業文化是什麼？他們是否在推動這些看似違規的銷售，以拉高營收和利潤？」他說，「我認為我們需要在10天內從董事會和外部律師那裏得到答案。」

另外還有國務卿兼國安顧問魯比奧（Marco Rubio），被認為是推動扳倒黃仁勳最核心的操盤者。他出手的目標，從來不是單純針對黃仁勳個人，而是要斬斷黃仁勳對特朗普的影響力，奪回對華 AI 晶片政策的主導權。（更多內容見： ）

兩股力量方向相反，英偉達董事會夾在中間，獨立調查仍在進行，季度財報將於週二公佈。臨時 CEO 克雷斯（Colette Kress）當下的首要任務，是穩住盤面，迎接 11 月 17 日的 Q3 財報大考，距離財報發佈僅剩 24小時。英偉達董事會對外的口徑依舊謹慎，稱 CEO 遴選還沒有正式啟動，外界流傳的候選人消息都屬於猜測。

對於資本來說，市場情緒劇烈波動，一周之內英偉達市值蒸發超 5700 億美元。英偉達供應鏈合作、長期商業信任、重大投資決策都綁定在黃仁勳一個人身上。只有黃仁勳回來，晶片路線、全球客戶關係、對華算力策略才會回到熟悉軌道。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

長期來看，摩根大通的觀點相對理性：英偉達晶片路線圖、龐大的投資佈局早已落地，短期業務不會立刻崩盤。但黃仁勳主導的激進投資模式大概率會生變，保守風格的克雷斯如果長期掌權，英偉達對 AI 初創公司的大額領投或將收縮，整個 AI 創業融資生態都會跟着調整。谷歌（Google）、微軟、AMD 等競爭對手，或將迎來難得的視窗期，只是想要復刻英偉達 CUDA + 資本扶持的這套玩法，難度極高。

擺在所有人面前的終極矛盾非常清晰：矽谷所有人都承認黃仁勳是英偉達的靈魂，但再強的行業地位，也繞不開獨立調查、監管壓力。而這本質上，就是兩股勢力的較量。