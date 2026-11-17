黃仁勳辭職｜特朗普：不介意黃仁勳復任CEO 不知道黃樂是否間諜
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 11月16日啟程前往亞洲訪問，行前被媒體問及英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳的辭職及間諜風波。特朗普表示，他不介意黃仁勳重返英偉達及復任CEO，認為對方已「汲取了深刻的教訓」。他又表示，被指與黃有婚外情的中國女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang），尚不確定是否間諜。
認為黃仁勳已汲取教訓
特朗普表示，認為黃仁勳汲取了重要的教訓。對於有報道指黃正尋求重返英偉達，特朗普也直言不介意，「他可能會回來。很多人都希望他回來。」
特朗普又補充說，儘管美國情報部門評估認為黃樂為北京工作，但他並不知道她是否間諜。「通常情況下，任何來自中國的漂亮女性來到這個國家，都會被說成是間諜。我根本不知道她是不是間諜。」
或與習近平談英偉達問題
當記者問到黃仁勳的婚外情會否危及國家安全時，特朗普也稱，國家安全「並沒有受到威脅」。至於本周與中國國家主席習近平會面時，是否會談及英偉達疑成為間諜目標的問題，特朗普也稱：「我可能會。」
雖然特朗普稱不介意黃仁勳復職，但其言論和美國財長貝森特（Scott Bessent）相左。貝森特前一天表示，英偉達領導層必須大幅重革，且必須從外部找新CEO。他還放話要求，英偉達須在10天內說明，公司是否縱容最先進晶片被偷運中國。
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