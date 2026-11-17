俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）11月16日表示，俄美烏三方會談將繼續舉行，對於是否擴大談判規模、吸納歐洲國家參加，他表示俄方未同任何一方進行過協商。



11月10日，由美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國總統·特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）率領的美國代表團，與俄羅斯以及烏克蘭的代表團，共同出席由阿聯酋主辦的三方會談。(Reuters)

烏沙科夫表示，三方會談在阿聯酋首都阿布扎比重啟後，各方已商定繼續舉行，阿布扎比作為會址「完全適合俄方」。他說，若要擴大談判規模，還有許多工作要做，在此之前可能還要再舉行「一輪甚至幾輪」三方會談。

烏沙科夫指出，歐洲方面尋求加入烏克蘭問題談判，但歐方必須首先確定自己想要戰爭還是和平。他表示，只有歐洲方面發出明確信號，讓俄方弄清他們到底想要什麼、能為解決烏克蘭問題拿出什麼實質性建議，才談得上讓歐洲參與。

當地時間11月10日至11日，美國、俄羅斯、烏克蘭三方代表團在阿聯酋阿布扎比舉行工作層級談判。（Reuters）

為期兩天的俄羅斯、美國和烏克蘭三方會談11日在阿布扎比結束，各方就大規模交換被俘人員達成協議，但在結束戰事、領土爭議、烏克蘭安全保障，以及歐洲未來安全架構等關鍵問題上，仍存在重大分歧。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12日稱，歐洲將派代表直接參與下一輪烏美俄三方會談，並擁有發言權。歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）13日宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、意大利和波蘭五國代表組成。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。