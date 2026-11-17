俄方：三方會談將繼續舉行 尚未協商歐洲參與問題
撰文：蕭通
出版：更新：
俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）11月16日表示，俄美烏三方會談將繼續舉行，對於是否擴大談判規模、吸納歐洲國家參加，他表示俄方未同任何一方進行過協商。
烏沙科夫表示，三方會談在阿聯酋首都阿布扎比重啟後，各方已商定繼續舉行，阿布扎比作為會址「完全適合俄方」。他說，若要擴大談判規模，還有許多工作要做，在此之前可能還要再舉行「一輪甚至幾輪」三方會談。
烏沙科夫指出，歐洲方面尋求加入烏克蘭問題談判，但歐方必須首先確定自己想要戰爭還是和平。他表示，只有歐洲方面發出明確信號，讓俄方弄清他們到底想要什麼、能為解決烏克蘭問題拿出什麼實質性建議，才談得上讓歐洲參與。
為期兩天的俄羅斯、美國和烏克蘭三方會談11日在阿布扎比結束，各方就大規模交換被俘人員達成協議，但在結束戰事、領土爭議、烏克蘭安全保障，以及歐洲未來安全架構等關鍵問題上，仍存在重大分歧。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12日稱，歐洲將派代表直接參與下一輪烏美俄三方會談，並擁有發言權。歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）13日宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、意大利和波蘭五國代表組成。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。
克宮指普京與美國特使會談富有成效 雙方同意舉行新一輪三方會談普京見美國特使討論三方會談結果 俄羅斯外長強調核心立場不變美俄烏三方阿聯酋第2天會談結束 美國特使11.12將訪俄羅斯晤普京美俄烏三方會談登場 特朗普：俄烏雙方已厭戰 強烈盼促成停火美俄烏三方會談登場 美方據報要求俄允烏獲類似北約安全保障