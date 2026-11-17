中美俄元首11月19日將在深圳舉行三方峰會，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月16日表示，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談的主要議題已經確定。



習近平訪美：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

如金正恩出席APEC 普京或與對方會晤

佩斯科夫16日會見記者時稱，「主要議題已經確定。我們不會操之過急。有些事情會在過程中隨機應變。」他又透露，三國領導人會晤時，會有部份向媒體開放。

佩斯科夫又表示，如果朝鮮領袖金正恩出席亞太經合組織（APEC）峰會，普京或將與對方舉行會晤。

另外，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）16日表示，對於三國領導人峰會，各方正在研究可能的聯合聲明。俄羅斯和中國已提交各自建議，正在等待美方回應。他又表示，普京與特朗普的單獨雙邊會晤也在安排中，預定烏克蘭問題是討論議題之一。