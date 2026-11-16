澤連斯基促美方解除「星盾」限制　籲站在歷史正確一邊

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月15日表示，俄羅斯連夜襲擊了烏克蘭8個地區的能源和鐵路基礎設施，攻擊之所以能夠發生，部份原因是烏克蘭使用由SpaceX提供、美國五角大樓資助的軍用版「星盾」（Starshield）服務受到限制，阻礙烏方進行攔截的能力。他呼籲美方能解除限制措施，強調面對冬季，這攸關保護生命和烏克蘭的能源基礎設施。



2026年10月22日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo，不在圖中）會面前見記者。（Reuters）

澤連斯基表示，俄羅斯人正在用「沙赫德」（Shahed）無人機襲擊變電站，由於前線和臨時佔領區內「星盾」終端的速度仍然受到限制，許多襲擊得以成功。他又稱，由於「星盾」服務受到限制，可能會削弱烏克蘭對能源基建的防禦，俄方曾在冬季多次攻擊烏克蘭電網。

澤連斯基表示，他已要求烏方官員與美國政府，以及由馬斯克（Elon Musk）領導的SpaceX「盡可能密切合作」，又稱「站在歷史正確的一邊至關重要。」

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

澤連斯基隨後再表示，俄羅斯軍隊最近一直在針對特定地區進行攻擊，並在幾天內反覆打擊這些地區。澤連斯基說，東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia）受災尤為嚴重，烏方正在對電網和部分變電站進行修復工作。

SpaceX創辦人馬斯克曾稱，「星盾」系統由美國政府掌控，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 否認，又稱已要求馬斯克讓系統恢復。