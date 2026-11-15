馬克龍警告試圖限制對烏克蘭援助　將為「下一場戰爭」埋隠患

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）星期六（11月14日）說，試圖限制對烏克蘭提供援助的國家，實際上是在迫使烏克蘭接受一項「不公正的和平協議」，並警告稱，這將為下一場戰爭埋下隱患。



法新社報道，馬克龍在社交媒體上說：「那些想要限制對烏克蘭援助的人，歸根結底是希望迫使烏克蘭接受不公正的和平，並由此將這種結果強加給整個歐洲。」

「這是一種失敗主義心態，也是下一場戰爭的導火線。法國絕不能採取這樣的立場。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期六說，美國曾建議基輔向莫斯科割讓領土，以換取烏克蘭加入北約。

歐洲方面星期五（13日）在都柏林選出五個國家，將派代表參加結束俄烏戰爭的談判，分別是法國、德國、意大利、英國和波蘭。

馬克龍說：「歐洲必須全面參與推動烏克蘭實現公正、持久和平的努力。」

「烏克蘭發生的一切都與我們息息相關……幫助烏克蘭自衛，就是在保護法國和法國人民。」

2026年11月11日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科出席集體安全條約組織（CSTO）峰會。（Reuters）

他說，烏克蘭的盟友必須明確闡述戰後願景，並向俄羅斯清楚傳達這一立場。「我們也必須詳細說明，我們對美國在歐洲長期安全問題上的所作所為有何期待。」

馬克龍也說，他認為普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）並不想談判，並指出，隨着冬季臨近，俄羅斯正加大對烏克蘭平民和能源基礎設施的無人機及飛彈襲擊，以迫使烏克蘭屈服。

「這意味着我們必須繼續提供財政支持，並幫助烏克蘭保護其人民、發電廠和電力網絡。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

