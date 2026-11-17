英歐峰會（UK-EU Summit）將於11月20日在比利時舉行，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）16日在倫敦市長宴會上發表講話，形容現有脫歐協議如同「國王的新衣」，批評不必要的硬脫歐帶來經貿障礙，且奪回控制權的承諾亦未有兌現。



英國廣播公司（BBC）報道，貝安德談到英國與歐盟的關係時坦言：「這就像國王的新衣——沒人願意說出顯而易見的真相。坦白說，國王根本甚麼都沒穿。」隨後，貝安德又補充稱：「我們所得到的脫歐方案並不成功，我們失去的比得到的更多。」

2019年3月11日，反脫歐抗議者在英國倫敦議會大廈外舉着英國及歐盟旗示威。（Getty）

貝安德為英國與歐盟達成任何新協議訂下三大要求：一是符合工黨競選綱領和紅線，不重返單一市場、關稅同盟及人員自由流動；二是改善原有脫歐協議，使其更貼近選民在2016年公投時的預期；三是通過其自訂的「美迦菲檢測」（Makerfield test），切實改善民眾生活。

貝安德稱，英歐新協議的前景是雙贏的局面，並體現了一種新的相處方法。他強調：「（英歐）不再對抗，不再斷絕關係，而是採取建設性和積極的態度，表明我們可以團結起來應對共同的挑戰。」

2026年11月16日，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）在倫敦市長宴會上發表講話，直言現有脫歐協議如同「皇帝的新衣」。（Reuters）

報道指，貝安德將在英歐峰會上與歐盟簽署關於食品、能源和青年流動的新協議，而該協議的內容實際上早在前英揆施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的任內已確定。

現時英國國內各方立場分歧巨大，貝安德曾表示希望探索與歐盟建立不同的長期關係，英國保守黨前首相約翰遜（Boris Johnson）曾警告貝安德不應把執政重心放在歐洲議題；英國改革黨（Reform UK）認為緊密的英歐關係，將為英國貿易帶來負面影響；而自由民主黨、綠黨則主張英國應重返單一市場或關稅同盟。