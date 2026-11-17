中美兩國領導人將舉行今年的第三次會晤，美媒報道，由於美中兩國尚未落實今年9月華盛頓會面後所達成、降低一系列農產品關稅的協議措施，預計中方不太可能在今年底前，履行購買約170億美元（約1,334億港元）美國農產品的承諾。



彭博（Bloomberg）11月17日報道，即使中方承諾於今年內購買約2500萬噸美國大豆的目標即將達成，但美國業界並不期望中方會在30日內從美國購買大豆或小麥，同時美國共和黨在中期選舉受挫，加上英偉達（又稱輝達，NVIDIA）面臨的司法部反壟斷調查與晶片出口限制爭議，預計會削弱美國總統特朗普（Donald Trump）討價還價的能力。

有分析師表示，170億美元的採購安排的履行期限可能會獲得延長，並不指望中方能在未來30日內從美國購買粟米或小麥。有業界人士指，中國是全球最大的大豆和穀物進口國，但經濟放緩已使其採購量低於幾年前的最高峰值。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行國宴，歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。（Reuters）

中國亦轉向從其他市場採購農產品，分別在法國和阿根廷購買小麥和粟米，以及從巴西採購高粱和乾酒糟，即使國有進口商有持續購買美國大豆，但關稅令民營貿易商不願跟進。

特朗普與國家主席習近平預計會於周四（19日）在深圳進行今年第三次會晤，估計雙方因忙於籌備這次會面，未能顧及新農產品採購，預計有關期限將會延遲。

中美元首於今年5月見面後，白宮宣布中方承諾三年內，每年購買最少約170億美元的農產品，預計中方亦會增加採購量，但中方至今並無公開確認有關金額。美國指，2026年的採購金額目標將按比例計算，但未有說明具體比例，亦沒有交代何時開始計算。