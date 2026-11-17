美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間星期一（11月16日）啟程訪問亞洲，先後赴菲律賓和中國出席區域峰會。在共和黨中期選舉失利、英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳捲入疑似中國間諜風波之際，特朗普與中國國家主席習近平的會晤備受關注。



路透社報道，特朗普啟程前透露，可能在中國與朝鮮領導人金正恩會面，稱這取決於習近平的安排。不過，朝鮮此前已公開表明，目前無意與特朗普會晤。

特朗普星期二（17日）將在馬尼拉會見東南亞及其他地區領導人，隨後赴深圳參加亞太經濟合作組織（APEC）會議，期間擬與習近平會晤，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行三方會談。特朗普說，三方將討論核裁軍、伊朗、烏克蘭、貿易和經濟問題。

美中貿易休戰安排明年1月10日到期，雙方12月還將在邁阿密二十國集團峰會期間舉行會談。分析原以為深圳峰會不會有重大突破，但共和黨在本月中期選舉失利，加上黃仁勳被指與疑似中國間諜有婚外情，以及美方被質疑未及時處理相關情報，令峰會增添不確定性。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

美國政府星期一又宣佈新規，限制先進晶片出口至馬來西亞、泰國等國的資料中心，以遏制中國企業通過海外算力獲取美國先進人工智慧晶片。美國國會也有進一步收緊對華晶片限制的呼聲。南京大學學者朱鋒認為，爭議可能加速美中人工智能領域脫鉤。

英國托尼·布雷爾研究所（Tony Blair Institute for Global Change）中國政策顧問奧斯曼指出，特朗普如今較少擔心市場或選舉反彈，或更願意採取擾亂現狀的措施。中國方面則指責美國借間諜指控合理化技術封鎖。

另一焦點是擬舉行的美中俄三方會談。特朗普希望借此推動核軍控協議，但中國分析人士認為，北京核彈頭數量遠少於美俄，不會接受。俄羅斯克里姆林宮稱，三方會晤將對全球事務產生重大影響。

在對華議題上，北京希望阻止特朗普批准總值140億美元（約1099億港元）的對台軍售。特朗普此前稱暫緩軍售是與中國談判的籌碼。

儘管雙方在貿易休戰執行方面仍有分歧，多名分析人士認為，彼此均有維持穩定的誘因，休戰安排有望延長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

