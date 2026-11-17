美國副總統萬斯（JD Vance）11月16日在接受霍士新聞訪問時承諾，美國今年初對伊朗發動的軍事衝突不會演變成「永無止境的戰爭」，並強調總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在2028年卸任前正式結束這場戰事。



《紐約郵報》報道，萬斯在訪問中指出，雖然伊朗核計劃對美國構成威脅，特朗普必須將其摧毀，但華府絕不會容許戰事拖成長達10年、15年的狀態，甚至連兩年的長期承諾也不會允許，儘管不少新保守派人士希望美軍永遠駐留當地。

美以聯軍在2月28日對伊朗發動聯合打擊，伊朗多名領導人身亡，包括最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在內，並摧毀其部份核設施及導彈庫存。伊朗隨即報復襲擊美軍基地及霍爾木茲海峡商船，後經美國海軍封鎖才恢復非伊朗船隻通行。截至11月中旬，美伊戰爭呈現「談判與局部交火並存、局勢降溫但未真正平息」的僵局。

霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

萬斯曾主導6月與伊朗達成的14點諒解備忘錄，惟該協議翌月卻因德黑蘭再襲船隻而破裂。而萬斯在共和黨剛於中期選舉失利、民主黨橫掃國會兩院後，附和特朗普承認戰事部分導致敗選，直言這是「主要原因」。

美軍周一證實，美軍「羅斯福號」航空母艦（USS Theodore Roosevelt）已抵達中央司令部的轄區內執行任務，連同「布殊號」（USS George H.W. Bush）和「喬治華盛頓號」（USS George Washington）兩艘航母，美軍目前在中東地區部署的航母打擊群增至3個。