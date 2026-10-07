黃仁勳變MJ舞王跳舞AI片爆紅！馬斯克轉發調侃：記憶體變貴原因

日前，B站UP主「王與也行」使用updream製作的一段英偉達（NVIDIA）CEO黃仁勳AI影片走紅網絡。這段影片以米高積遜（Michael Jackson）《危險之旅》（Dangerous）巡演經典開場為素材，將原本登台的傑克遜替換成黃仁勳。



影片中，黃仁勳化身「舞王」登台表演，並「演唱」與AI相關的歌曲，台下觀眾則出現了蘋果前CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）、AMD CEO蘇姿豐（Lisa Su）、OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）以及Tesla CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）等科技圈大佬。

影片中，黃仁勳化身「舞王」登台表演，並「演唱」與AI相關的歌曲。（bilibili@王與也行）

黃仁勳變MJ舞王跳舞部分畫面：

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截至發稿前，該影片在B站播放量已突破149萬，並仍在持續上漲。值得一提的是，這段影片隨後還被網友搬運至X平台，並引來馬斯克本人轉發。馬斯克在轉發時調侃稱：「這就是記憶體（RAM）價格如此昂貴的原因。」

看到自己的作品被馬斯克轉發後，UP主也表示：「咱也是被世界首富評論轉發的人了，雖然是被搬運的影片。」據媒體報道，今年以來，全球存儲晶片市場價格持續走高，AI基礎設施建設帶來的長期結構性需求正在明顯改變存儲行業的供需格局。

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當前，全球存儲行業的核心矛盾依然是供應偏緊，隨着AI數據中心持續拉動HBM、DRAM等產品需求，同時疊加部分廠商控制產能等因素，存儲晶片市場全年預計仍將維持較高景氣度。

IDC專家分析指出，本輪漲價的核心驅動力並非終端需求爆發，而是AI晶片對存儲產能產生的「虹吸效應」。其表示，「一顆HBM能夠吃掉同等容量普通DRAM2到3倍的晶圓面積，三星電子、SK海力士、美光科技都在瘋狂擴產HBM的產能，那就會導致傳統DRAM和NAND的產能會被擠出去」。

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