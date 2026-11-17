英國近百萬年輕人既沒有工作，也沒有上學或參加培訓，青年就業問題日益嚴峻。英國政府委託撰寫的一份報告呼籲，全面改革福利和就業支援制度，包括削減25歲以下青年的福利金，並要求長期失業的年輕人參加就業實習計劃。



路透社報道，這份報告由英國政府顧問苗易彬（Alan Milburn）主持撰寫，定於星期二（11月17日）公布。他指出，英國必須徹底改革現有制度，幫助年輕人走上工作崗位，而不是長期依賴福利。

資料顯示，今年第二季，英國16歲至24歲的年輕人中，有98萬1000人沒有工作，也沒有上學或參加培訓，相當於每八人中就有一人。去年，英國這類青年的佔比在歐洲排名第二。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

英國青年失業率達15.6％，遠高於較年長勞動人口的3.4％。這兩個年齡群體的失業率差距，也明顯大於歐洲其他國家。

報告建議，加大獎勵力度，鼓勵僱主聘用年輕人，同時加強心理健康支援，並將學徒培訓人數增加一倍。目標是在未來10年內，把未就業、未上學或未參加培訓的青年比例降至5％。

英國目前每年向18歲至24歲青年發放約80億英鎊（約828億港元）的主要殘障及失業福利金。苗易彬建議，增加就業支援投入，把福利開支與就業支援開支的比例，從目前的25比1調整至2比1。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

