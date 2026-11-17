烏克蘭軍隊11月17日凌晨再次襲擊克里米亞大橋，是2天內第2次。俄方任命的克里米亞負責人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）稱，大橋交通已暫停，呼籲居民及訪客避免前往大橋一帶。



澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發布烏克蘭導彈逼近克里米亞刻赤大橋的影片畫面並附文感謝烏克蘭安全局及國防部隊參與「前所未有行動」，稱今日所有人都可見到俄羅斯本土通往烏克蘭克里米亞主要軍事通道的後果。

他指今次是數周內行動的第七階段，由安全局與武裝部隊總參謀部協調，先逐步摧毀沿途防空系統、雷達、電子戰設備等目標，最終以「Palianytsia」無人機打擊大橋公路段，以「Neptune」導彈、「Ruta」無人機及FP-5打擊鐵路段，並以「FP-5 Flamingo」（火烈鳥）遠程巡航導彈/自殺式無人機執行精準打擊。

澤連斯基強調，烏方多次提出緩和局勢步驟均遭俄方拒絕，俄羅斯每日攻擊烏克蘭基建，包括扎波羅熱、第聶伯羅、基輔及敖德薩地區的橋樑，「戰爭總會回到它開始的地方」。

Meduza報道，大橋公路及鐵路部分均已關閉，四列前往克里米亞的列車延誤，時間由兩個半至四小時。烏克蘭Telegram頻道稱，導彈擊中大橋，導致公路部分一個拱門坍塌墜入水中，阻礙船隻通過。

俄方未詳細評論今次襲擊，交通部稱專家正評估損壞，副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）召開政府委員會會議，討論大橋修復及交通安排。

前一天無人機襲擊 克里姆林宮稱損壞輕微

前一天（11月16日），烏軍以無人機襲擊大橋，目擊影片顯示公路段拱門明顯傾斜。克里姆林宮稱損壞「輕微」，公路封閉近一日後，當晚在雙向通行安排下恢復汽車交通。

今次是全面戰爭爆發以來針對大橋的又一次重大襲擊。2022年10月，一輛載有爆炸物的卡車在大橋上爆炸，摧毀多個橋段；2023年7月，海上無人機襲擊大橋，造成別爾哥羅德（Belgorod）一個家庭死亡；2025年6月，烏軍稱展開行動炸毀大橋水下支撐，俄方承認發生爆炸，但當時稱大橋未受損。

俄方已採取特別保護措施，在大橋部署防空系統應對空中攻擊，並設置屏障防止海上襲擊。大橋於2016年2月動工，公路段於2018年5月正式通車，總造價高達2,270億盧布（按當時匯率折合約36.9億美元，目前估值更高）。