倫敦警察廳11月17日（周二）表示，英國當局已將上周因涉嫌危害國家安全而逮捕的一名現役美國陸軍軍官移交給美國軍方。警方稱，這名軍官於11月10日在英格蘭西部格洛斯特附近被英國反恐警察逮捕，目前正因涉嫌危害國家安全和從事間諜活動而接受調查。



路透社報道，警方先前曾表示，與這些指控相關的外國是俄羅斯。克里姆林宮否認與此事有任何關聯。在決定移交調查之前，英國調查人員諮詢了英國司法部長和美國當局。

英國首相貝安德（Andy Burnham）2026年9月22日在紐約與美國總統特朗普（Donald Trump）首次會面。（Reuters）

英國反恐警察負責人、助理警務處長泰勒（Laurence Taylor）表示。「這些指控極其嚴重，我們共同的應對措施應該發出一個強烈的信號：一旦懷疑發生此類間諜活動，我們將迅速而有力地採取行動。」

FBI局長帕特爾（Kash Patel）則指，此次逮捕行動表明，FBI對任何背棄誓言或危害美國國家安全的人都採取「零容忍」態度。