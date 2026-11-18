美國總統特朗普（Donald Trump）在馬尼拉東盟峰會上，強調美國對東南亞國家的堅定支持，並大力推銷美國是區域國家的首選合作對象。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）以東盟主席國領導人身份回應說，特朗普的出席已表明，東盟與美國是共同塑造區域未來的夥伴。



特朗普星期二（11月17日）傍晚抵達菲律賓首都馬尼拉，展開為期三天的亞洲訪問行程。他在東盟–美國特別峰會上致辭時形容，美國是真正意義上的太平洋國家，數百年來一直在東南亞各地開展貿易、商業和外交活動。他說：「我今天來到這裏，是因為美國對我們的這麼多位朋友和夥伴取得成功、主權與繁榮，做出堅定承諾……我們會始終如一。」

他說，美國過去兩年持續與在場的許多國家合作，以加強和深化彼此的經濟關係。自他展開第二個總統任期以來，美國已吸引22.2萬億美元（約174萬億港元）的投資，並同馬來西亞、柬埔寨、印尼、日本、韓國等多國達成了重大貿易協定。此外，美國也在本區域達成其他重要協定，涵蓋能源、關鍵礦物與技術領域。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）以東盟主席國領導人身份回應說，特朗普的出席已表明，東盟與美國是共同塑造區域未來的夥伴。(Reuters)

菲律賓總統小馬可斯致辭時則說，特朗普的出席表明，東盟與美國是共同塑造區域未來的夥伴。「對東盟來說，與美國的夥伴關係還會更深遠，涵蓋貿易、投資、科技、安全等領域。」

同天較早前，特朗普出席了與印度、澳洲和日本領導人的四方安全對話（Quad）領導人會議。這是四方安全對話機制時隔兩年多再次舉行領導人會晤。

特朗普在會議開始前說：「我們這四個國家是印太地區自由開放、穩定繁榮的四大支柱。我們的關係極佳，並在區域安全、經濟安全和外交事務上密切協調。」

特朗普也稱，如果時間允許，他願意在深圳出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間，與普京（Vladimir Putin）單獨舉行雙邊會晤。他還說，朝鮮領導人金正恩也有意前往深圳參會。特朗普、普京與中國國家主席習近平星期四（19日）將在深圳舉行三方會談。

特朗普還稱，美國正以前所未有的規模生產稀土，產量將在10個月內追平中國。

根據會後發佈的聯合聲明，四方安全對話領導人表示強烈反對任何企圖改變現狀的行動，稱這類行動會加劇緊張局勢，破壞地區和平與穩定。他們也對包括任意實施出口限制在內的經濟脅迫行為表達嚴重關切，並重申將堅定不移地支持東盟中心地位和團結，維護自由與開放的印太地區。

聲明宣佈，將於2027年初舉辦首屆四方安全對話商界領袖論壇，以促進各國私營部門之間的商業聯繫，包括推動對印太地區繁榮至關重要的商業交易與合作夥伴關係。

聲明也重申，四方安全對話機制推出的人工智慧加速器（AI Accelerator）項目非常重要，並宣佈啟動印太海上監視合作（Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration）專案，以加強資訊共用並提升對海上態勢的感知能力。

11月17日，美國總統特朗普與泰國總理阿努廷於東盟-美國峰會上手持已簽署的貿易協定文件。(Reuters)

美泰或將達成貿易協定 泰取消對美所有出口關稅

四方安全對話結束後，特朗普與泰國首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）簽署了一份有關美泰對等貿易的聯合聲明。

特朗普說，根據兩國即將達成的貿易協定，泰國將取消對美國出口商品的所有關稅，並消除對美國汽車、醫療器械、藥品、乙醇和家禽的大量非關稅壁壘。泰國也將購買價值約26億美元（約204億港元）的美國農產品。

特朗普說，這對雙方來說都將是一項極好的協議。「這是一場不可思議的勝利……我期待在未來幾周內敲定正式協議的細節。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

