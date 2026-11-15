WTA網球年終賽｜絲慧杜蓮娜婚變後再闖決賽　烏克蘭女將堅定不移

現時世界排名第6的烏克蘭網球名將絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）上月宣布結束與法國球手蒙菲斯（Gael Monfils）的5年婚姻，這位32歲「媽媽級」球手隨即在2026年WTA年終總決賽愈戰愈勇，4強僅花65分鐘便直落兩盤輕取捷克球手諾絲高娃（Linda Noskova），相隔7年、生涯第3度殺入年終賽決賽。



絲慧杜蓮娜在2018年首度晉身年終賽決賽取獲勝，翌年再闖決賽但不敵澳洲的芭迪（Ashleigh Barty）獲亞軍。2021年踏上人生新階段，與同為網球手的蒙菲斯結婚，並在2022年10月產下女兒Skai。她在成為媽媽後，繼續網球生涯，今年愈戰愈勇，自2021年以來首度重返世界前十，再次晉身年終賽。

事業再闖高峰的同時，今年10月她突然在社交平台宣布與蒙菲斯離婚，並分享自2022年俄烏戰爭爆發以來，家鄉戰火令她長期陷入失眠、自我懷疑與迷失，最終意識到必須在婚姻之外尋回自我，遂作出這個「人生最艱難的決定」。

即使正值人生難關，絲慧杜蓮娜再次盡顯堅毅精神。公布離婚消息不足一個月，她在WTA總決賽愈戰愈勇。就算分組賽首戰以0：2不敵安祖娃（Mirra Andreeva），第二仗即以2：1反勝捷克球手梅高娃（Karolina Muchova），並在最後一輪的出線生死戰，勇挫世界排名第2的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）晉級。

世界排名第6的絲慧杜蓮娜以2：1擊敗世界排名第2的莎巴蘭卡晉級。（Reuters）

自俄烏戰爭爆發以來，絲慧杜蓮娜與一眾烏克蘭球手貫徹賽前拒絕與俄羅斯及其盟友白羅斯（前稱：白俄羅斯）球手合照、賽後拒絕跟兩國球手握手的立場，今場也不例外。莎巴蘭卡曾公開表達反對戰爭的立場，可是今場她在逆境中再次情緒失控，電視鏡頭更捕捉到莎巴蘭卡疑似在賽後以俄語爆粗咒罵，引來網上熱議，烏克蘭網協亦加以指摘。莎巴蘭卡周六在Instagram發聲明致歉，澄清當時「爆粗」並非針對絲慧杜蓮娜：「當時一時情緒激動，我只是針對少部分在我失誤時激烈喝倒采的觀眾。無論如何，我應該以更妥善的方式處理情緒，謹向任何感到被冒犯的人致歉。」

莎巴蘭卡在被絲慧杜蓮娜淘汰出局後情緒失控，事後她為自己言論道歉。（Reuters）

絲慧杜蓮娜在4強面對8號種子諾絲高娃表現揮灑自如，雖然首局即被對手破發，但隨即反撲贏得接下來14局中的12局，全場製造10個破發點並成功把握其中5個，僅花65分鐘便以6：2、6：1大勝晉級，第三度晉身年終賽決賽。

WTA總決賽四强，絲慧杜蓮娜2：0諾斯科娃，時隔7年重返決賽。（Reuters）

現時32歲零64天的絲慧杜蓮娜，成為繼娜華蒂露娃（Martina Navratilova）、莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，細威）及維納絲威廉絲（Venus Williams，大威）之後，網壇史上第4位年滿32歲仍能打入WTA年終賽決賽的球手。

絲慧杜蓮娜決賽對手是曾經在分組賽擊敗過她安祖娃。（Reuters）

她將於明晨（16日）4時與俄羅斯的安祖娃爭奪后冠，力圖報卻分組賽落敗之仇。絲慧杜蓮娜表示：「我已經重新找回比賽節奏，我會和教練團隊好好做功課，全力找出破局之策。」