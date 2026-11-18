俄羅斯當地時間11月17日晚發生空難，一架安-12（An-12）軍用運輸機於西伯利亞克麥羅沃州（Kemerovo Oblast）墜毀，機上19人全數罹難。



英國廣播公司（BBC）引述俄羅斯官媒報道，俄羅斯國防部聲明表示，失事軍機在執行例行飛行任務時墜毀在西伯利亞無人地區，初步判斷原因為機械故障。

從網上流傳的一段監視器畫面顯示，疑似拍下了飛機墜毀的瞬間；遠處可見一個發光物體從空中落下，隨後發生爆炸，將天空照亮，但由於墜機地點距離過遠，無法看清墜毀過程。該片段其後已獲核實為真。

克麥羅沃州州長謝列久克（Ilya Seredyuk）表示，救援人員已迅速撲滅大火並封鎖現場，俄羅斯航太軍調查委員會已介入調查。

An-12 型飛機廣泛用於俄羅斯軍方，負責運送武器裝備與人員，也用於執行搜救任務。