中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2026年11月19日將在中國深圳舉行三國元首面對面會晤。但是不要忘了，這一現代外交史上罕見的一幕源自於俄羅斯的主動提出。

俄羅斯外交官9月以來密集公開表示俄羅斯總統普京將出席APEC，若條件允許不排除中俄美三方領導人會晤的可能性。隨後俄羅斯中國美國三國進入了探討領導人會晤可能性的密集外交互動。從9月到11月，短短兩個多月的時間，雖然一開始中國三緘其口，美國方面顯得猶豫，但這一外交運籌最後還是成功了。

為什麼這樣的歷史性會晤是由俄羅斯提出的？俄羅斯如此積極的用意是什麼？更為重要的是中國和美國兩個大國為什麼迎合了俄羅斯的提議？

2025年10月韓國釜山APEC期間，習近平（右）和特朗普（Donald Trump，左）舉行會晤。當時特朗普將中美稱之為G2。（Reuters）

破局中美G2 ：俄羅斯要的是上桌的權力

無法忽視的是在俄羅斯積極運籌中美俄三方會晤的同時，近年來中美G2的說法一直稱霸輿論場。

美國總統特朗普第二任期以來多次重提「G2」。

2025年10月30日，在韓國釜山參加中美元首峰會前夕，特朗普在其社交平台 Truth Social 上發文：「THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!」（G2即將舉行！） 。 2025年11月1日，中美元首會晤結束後，特朗普再次發文：「我與中國習近平主席的G2會晤對我們兩國來說都是一次偉大的會晤……」在2026年5月訪華期間以及隨後的公開發言中，特朗普延續了他此前在社交平台上打出的「G2」標籤。他多次表示，美國和中國作為全球最大的兩個經濟體，「只要中美兩國通力合作，世界上幾乎所有重大危機和難題都能得到解決」。

和特朗普極力提及中美G2不同。俄羅斯對中美G2給予了公開的反對。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）當地時間9月16日參加在葉卡捷琳堡舉行的國際青年活動時，公開且直白地反對由中美兩國共同管理世界的設想。他稱，國際秩序不能由少數幾個大國包辦，更不能從美國主導的單極世界，簡單切換成中美主導的"兩極世界"。

俄烏衝突爆發之後，普京很少有機會出席APEC、G20等大型國際會議。圖為2023年11月22日，普京出席二十國集團（G20）領導人視像峰會。（Reuters）

俄羅斯一邊反對中美G2，一邊卻對運籌中美俄三方領導人會晤異常積極主動。這種反差，本質上是俄羅斯不滿自身大國地位被無視，俄羅斯無法接受被踢出了頂級決策圈。

即便俄羅斯的經濟規模僅為歐盟的七分之一，中國的九分之一左右，更不足美國的十四分之一，普京只要能與中美領導人並肩出現在鏡頭前，便已完成了將俄羅斯重新錨定在世界權力頂端的核心政治意圖。

通過主動推動「中俄美三方會晤」，俄羅斯巧妙地將雙邊格局拉回到了「戰略大三角」的經典框架中。在三邊同台的聚光燈下，俄羅斯向世界證明了自己不是中國的附庸，有作為獨立一極的戰略自主性，也防止了自身在潛在的中美交易中被邊緣化，更彰顯西方封鎖未能擊垮俄羅斯，普京依然在世界最高舞台上參與制定規則。

2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周在深圳拉開帷幕。（潘耀昇攝）

超越GDP法則：俄羅斯握有掣肘華府與北京的「安全硬通貨」

從某種意義上說，普京的確是精明的地緣政治測算家。而問題是俄羅斯這樣的精明算計為什麼得到了中美兩國的配合？

俄羅斯究竟有沒有「資格」與中美並肩，如何丈量俄與中美之間真實的實力鴻溝，是所有人關心的問題。

從現代綜合國力的核心指標——經濟、貿易、金融與前沿科技來看，俄羅斯與中美之間確實隔着一條難以逾越的鴻溝。中美兩國穩居全球前兩大經濟體，掌控着全球最龐大的消費市場、最完備的工業製造體系以及人工智能、半導體等下一代技術命脈，構成名副其實的「經濟G2」。在決定21世紀全球繁榮耀眼的產業鏈與規則制定權上，俄羅斯並不具備與中美等量齊觀的體量。

俄羅斯與美國合共擁有全球約90%的核彈頭，根據SIPRI最新報告，俄羅斯軍事庫存總量位居首位，而在部署的作戰核彈頭數量上美俄基本旗鼓相當。（斯德哥爾摩國際和平研究所）

國際政治的殘酷現實在於，大國博弈的籌碼從來不是由GDP排行榜單一決定的。在涉及國家生存與全球安全的「高政治」領域，俄羅斯依然握有令華盛頓和北京都無法忽視的硬通貨。

美俄兩國合計擁有全球約90%的核彈頭，俄羅斯是世界上唯一在戰略核武庫規模與投送能力上與美國處於同一量級的國家。俄羅斯擁有橫跨歐亞的廣闊戰略縱深，擁有聯合國安理會常任理事國的否決權，在全球油氣、糧食、關鍵礦產供應鏈中的源頭地位，賦予了莫斯科極強的地緣破局與抗壓能力。

無論是延宕近五年的俄烏戰事，還是當前牽動全球神經的中東與伊朗局勢，俄羅斯都是關鍵的直接當事方或核心利益攸關方。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙。（Reuters）

俄羅斯與中美的差距，是「全面型超級大國」與「偏科型軍事資源大國」之間的差距。經濟上的矮小與安全上的龐大，共同塑造了俄羅斯在當代國際體系中獨特而矛盾的身位。

深圳三方會晤並非APEC框架下的常規經貿分論壇，而是一場聚焦全球戰略穩定的最高層級安全對話。在核武器削減問題上，如果脫離了擁有全球最大核武庫之一的俄羅斯，任何討論都將淪為空談。在伊朗核問題與中東地區安全上，缺少了莫斯科的配合，華盛頓同樣難以單方面收拾殘局。

在決定人類命運與全球戰略穩定的議題上，「資格」從來不是按人均收入分配的，而是由誰能製造危機、誰又能參與管控危機所決定的。