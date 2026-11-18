伊朗11月17日再次出動無人機襲擊駐巴林美軍的雷達系統，這已是伊方短短5天內第3度向巴林發動突襲；作為報復，美軍於同日向伊朗發動新一輪空襲。伊朗傳媒報道，南部格什姆島（Qeshm Island）當日傳出爆炸聲並竄起濃煙。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，霍爾木茲甘省副省長納菲西（Nafisi）當天表示，格什姆島（Qeshm Island）部份地點遭到美軍攻擊，但當地居民區、商業和基礎設施未受損。報道引述納菲西表示，目前格什姆島局勢可控，救援、服務和行政部門處於全面戒備狀態。

美國軍方官員17日說，美軍當天對伊朗格什姆島一處導彈發射場實施精確打擊，以回應伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）針對美國人員和資產的「侵略行徑」。

另外，同日有報道稱，伊朗計劃以「骯髒彈」攻擊華府，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在菲律賓出席東盟峰會時稱，美方「非常重視」任何伊朗針對華府的陰謀，並已著手調查此事。