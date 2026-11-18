就在APEC召開、中美俄峰會登場前夕，中東局勢似乎再起波瀾。

11月15日，美國的西奧多·羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）抵達美軍中央司令部在中東的作戰區域，與正在執行任務的喬治·布殊號（USS George H.W. Bush）和喬治·華盛頓號（USS George Washington）航母會合。

表面來看，這是美國對於伊朗港口封鎖的再升級。畢竟在當前局勢下，即便談判仍在僵持，伊朗的經濟惡化卻是顯而易見，不僅部分地區開始實施麵包配給制，西部也已出現示威與鎮壓，美國財長貝森特（Scott Bessent）更在受訪時預測，從2026年3月到2027年3月，伊朗經濟預計將萎縮超過25%，「這是史上速度最快的經濟崩塌之一，比蘇聯解體後的經濟萎縮幅度更大。」

但從衝突復發的視角來看，這次部署也不能排除是美國重啟軍事行動的先手。雖說路透社14日報道曾稱，在海灣國家與土耳其的大力斡旋下，除非伊朗或也門胡塞武裝「先挑釁」，否則特朗普（台譯：川普）不會再次空襲。但聚焦現實脈動，基本上衝突從中期選舉當日起，就已在藍色巨浪的遮掩下悄然復甦：美國在投票尚未結束時，就已經恢復對於伊朗格什姆島（Qashm Island）的打擊，伊朗則在觀望幾日後，於13日開始用無人機襲擊巴林，是9月以來的首次攻擊，並且間歇持續至今，18日開始又多了科威特。

2026年11月17日，伊朗指南部格什姆島（Qeshm Island）遭美軍發動新一輪空襲，社交平台流傳據指事發時畫面。（X截圖）

此外，組閣未明的以色列也持續對美遊說。根據以色列媒體報道，摩薩德負責人戈夫曼（Roman Gofman）已在13日訪美會晤高級官員，傳遞內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）希望重啟伊朗戰爭的訴求；Axios則同樣提到，內塔尼亞胡預計在近日就重啟打擊行動，與特朗普進行新一輪討論。

尤其，16日爆發的「骯髒彈」疑雲，似乎又加劇了緊張氛圍：美國情報顯示，伊朗正計劃於華盛頓特區（Washington DC）引爆俗稱「骯髒彈」的武器，以襲擊特朗普政府高層官員。消息人士甚至透露，美國截獲的伊朗方案細節非常具體，包含目標與地點訊息，並已引發美方一系列緊急預案，同時判斷在美國的軍事打擊與經濟封鎖重壓下，伊朗升級衝突的意願已經上升。

顯然，種種跡象都表明，失去中期選舉封印，伊朗戰爭的不確定性正隨以色列遊說、美國增兵、伊朗經濟惡化而加劇。未來衝突的下一步，或許就取決於伊朗的經濟崩潰會否促使德黑蘭升級，以及美國又是否會擴大對於伊朗的打擊。

2026年11月4日，人們在伊朗德黑蘭參加反美集會。（Reuters）

伊朗正在衝撞美國封鎖？

首先觀察伊朗內部的政經脈動。顯然，面對經濟惡化，強硬派正在設法衝撞美國封鎖，也就是主張採取「更具對抗性」的回應，來提高華盛頓的經濟和軍事成本，避免施壓的長期化與常態化。

14日，伊朗國家電視台的政論節目《伊朗時間》（Be Vaght-e Iran）就播出「如何打破封鎖？」的圓桌討論會。當中不少分析家都提到，與華盛頓達成政治協議的前景已經黯淡，即便美國仍在保持軍事戒備、且可能恢復敵對行動，特朗普的主要目標卻或許已經不是與伊朗達成協議、限制核發展，而是在經濟施壓、安全行動、攻擊伊朗基礎設施的多重打擊下，推動伊朗政權更迭。

因此，強硬派紛紛主張以軍事衝破當前困局，包括繼續在霍爾木茲海峽、海灣國家的軍事行動，擾亂石油流向國際市場，由此加大美國和歐洲的經濟壓力、提高維持封鎖的成本。畢竟，此前強硬派一再預測油價必然攀升至每桶150美元，近幾周的原油價格走勢卻恰恰相反，甚至還出現對於伊朗相當不利的情況：伊朗石油產量大幅下降，海灣國家卻正在脫離戰爭初期的混亂。

根據國際能源總署（IEA）的最新數據，伊朗10月份的石油的日產量為186萬桶，比戰前水準下降了46%。背後原因首先是美軍封鎖，有效阻止了伊朗的原油出口，並且嚴重限制石油產品運輸，導致德黑蘭在維持生產上選擇有限。無獨有偶，提供全球大宗商品與貿易情報的數據分析平台Kpler同樣指出，伊朗原油裝載已在8月中旬停止，這使得德黑蘭實際上別無選擇，只能將產量維持在接近國內消費的水平。

再來，戰爭本身同樣對伊朗的煉油能力造成了巨大破壞，尤其是阿薩盧耶（Assaluyeh）、馬赫沙赫爾（Mahshahr）的幾個主要石化聯合體設施，都在戰爭期間成為攻擊目標，其產品占比高達伊朗石化產品總產量的70%。因此Kpler數據同樣顯示，近幾個月來，伊朗的石腦油日裝載量其實已經下跌10萬桶，燃料油裝載量也已降至戰前水平的15%。其中，燃料油還可以通過陸路轉售給阿富汗、巴基斯坦等國，或通過增加國內消費來消化，石腦油卻沒有那麼容易。

當然，美國的封鎖也不是完全沒有漏洞。例如路透社就估計，7月中旬至10月中旬期間，伊朗約有410萬桶液化石油氣（LPG）突破封鎖，成功出口。只是根據Kpler數據顯示，這還不到去年同期伊朗液化石油氣出口量的14%，顯然有些緩不濟急。

與此同時，海灣國家的石油產量卻在上升。歐佩克（OPEC）最新數據就顯示，成員國加上5月1日退出組織的阿聯酋，10月份的合計日產量為2,716萬桶，比9月增加了196萬桶；如果單看成員國，10月份的日產量也比2025年的目標水準高出近90萬桶；伊朗的日產量則與2025年相比下降了134萬桶，伊拉克和阿聯酋的合計產量卻增加130萬桶。

甚至，近幾個月受到胡塞襲擾的沙特，也宣布將其日產量提高到1,050萬桶，比起10月的水平高出約130萬桶。以上種種，似乎顯示海灣各國已經相對不受伊朗的「海峽槓桿」牽制，並且漸走出戰爭陰霾。

2026年10月13日，伊朗德黑蘭一條街道上，懸掛一張印有伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）照片的橫幅。（Reuters）

國際能源總署的最新報告也反映類似現象：受海灣阿拉伯國家產能恢復影響，10月份的全球石油產量，自伊朗戰爭爆發起首次超過全球需求。尤其10月的全球海上石油庫存還增加8,600萬桶，凸顯了供應的整體復甦，即便伊朗的產量正在下跌。

這似乎就解釋了，為何美國並不如過往急切，要與伊朗達成某種協議，因為維持現狀雖然也需要軍事與油價成本，卻已經沒有過往高昂。當然，特朗普與共和黨還是付出中期選舉慘輸的代價，但美國與伊朗民眾承受的經濟壓力，卻完全不能等量齊觀：伊朗的最低月基本工資約為1.66億里亞爾（約62美元），但根據伊朗媒體報道，截至7月份，一個勞工階級家庭每月的基本生活成本，就已高達9.06億里亞爾（約337美元），是最低基本工資的五倍多。

如今，伊朗西南部的胡齊斯坦省（Khuzestan）、西北部的贊詹省（Zanjan），已經開始實施麵包配給制，政府官員更在11月17日證實，將在全國推行麵包採購管理系統。此外，基本上從8月下旬開始，伊朗就已經出現不滿經濟惡化的示威，並且引發安全部隊的開槍鎮壓。伊朗勞工部副部長馬利克·侯賽尼（Malek Hosseini）更在10 月下旬表示，失業人口已經高達250萬，持續的經濟萎縮還可能導致140萬個工作崗位在2027年3月以前面臨風險。

當然，以上種種理論上會提高伊朗的談判誘因，只是如前所述，這種「不戰不和」的步步緊逼，也必然會同步推升強硬派的衝撞誘因。除了《伊朗時間》的「如何打破封鎖？」討論外，強硬派報紙《凱漢報》（Kayhan）編輯委員會成員穆罕默德·伊馬尼（Mohammad Imani）也在Nameh News網站上發文表示，伊朗官員應該集中精力制定「打破封鎖並讓敵人付出代價的計劃」，而不是為了談判持續節制，「今天真正緊迫的問題，並不是一旦美國發動攻擊，我們會作何反應，而是美國在戰爭失敗後，先是請求停火並假裝尋求諒解，再來就發動了另一場遊戲：海陸空封鎖，所以現在輪到伊朗出牌了。」

伊馬尼同時指責，華盛頓試圖通過威脅和外交手段、包括派遣中間人，來擾亂德黑蘭的回應，從而導致伊朗處於被動守勢，無法立即計劃和實施「打破封鎖的對稱和非對稱方法」。

無獨有偶，支持議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）的報紙《新早晨》（Sobh-e No）也在14日發表一篇文章，內容同樣認為，當前的「不戰不和」狀態，導致衝突威脅始終籠罩伊朗的政治和經濟，華盛頓也因此能夠利用這種不確定性作為籌碼。

而以上種種思量，或許就是伊朗恢復襲擊巴林、科威特的關鍵。如果後續強硬派持續壓倒改革派，情況也許就會重回過去「邊打邊談」的狀態。

2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

美國持續「和戰兩手」？

再來是已在中期選舉期間重啟打擊的美國。基本上，在以色列持續進行戰爭斡旋的背景下，未來能夠阻止特朗普進一步升級的，就只剩美國內部的政治掣肘外，以及海灣國家的持續反對。

首先是美國內部的政治阻力。顯然，民主黨在取得壓倒性勝利後，正在加緊努力結束伊朗戰爭，並承諾在1月掌控國會後採取立法行動。而這背後當然具有民意基礎，根據路透社/益普索9日公布的民調顯示，71%的美國人希望國會通過立法結束這場衝突，其中包括93%的民主黨人和51%的共和黨人。

然而，即便民主黨手握多重武器，包括立法限制軍事行動、限制戰爭資金以及對政府行為展開國會調查，共和黨還是必然會有成員支持特朗普，甚至特朗普本人都已放話將否決國會通過的法案。而從法律視角出發，要推翻特朗普的否決，至少需要參眾兩院三分之二的多數票。顯然，當前民主黨還不具備這種優勢。

此外，原本在選後「開第一槍」、直指伊朗戰爭害慘共和黨的副總統萬斯（JD Vance），目前也似乎受到特朗普冷落。11月12日，特朗普就指示萬斯應將注意力集中在「民主黨腐敗」的問題上，而不是聚焦與伊朗的談判，更稱華盛頓不再需要與德黑蘭達成協議，伊朗政權正在崩潰。

《華爾街日報》則引述兩位官員的消息，披露特朗普私下批評萬斯參與斡旋的6月諒解備忘錄，質疑這是否是一個「代價高昂的錯誤」。特朗普尤其認為，這項安排讓伊朗有時間重整旗鼓，並在華盛頓實施海上封鎖前獲得石油收入。顯然，前述思維其實就是伊朗強硬派的鏡像反射，也就是認為不重啟軍事攻擊，就無法向對方施加進一步壓力。

因此，在美國內部阻力有限的背景下，海灣國家或許就成為最後的剎車皮。回顧中期選舉結束之初，以色列媒體原本傳出美國即將重啟大規模攻擊的消息，但這一場景最後沒有成真，據特朗普所述，原因就是海灣國家的大力斡旋，「卡塔爾（台譯：卡達 / 英文：Qatar）、沙特、阿聯酋、巴林、科威特和其他國家更希望維持現狀，希望我們保持現狀。」

伊朗首都德黑蘭的廣場2026年10月出現「冒牌特朗普」（Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images）

無獨有偶，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）也因此在10日會晤七國集團領導人後表示：美國制裁和海上封鎖，已對伊朗造成日益嚴重的經濟損害，目前沒有進一步開展大規模作戰行動的必要性。

當然，這種作法還是會對海灣國家帶來成本。原因在於，對盛產油氣的海灣各國來說，保險成本和進一步攻擊的風險，必然會對區域經濟造成壓力，長期的不確定性也同樣會威脅到投資、旅遊、金融、物流穩定。

此外，海灣各國對於封鎖應該持續多久，似乎也並沒有統一立場。其中，沙特與阿聯酋顯然認為，在德黑蘭做出實質讓步前，美國的封鎖施壓有其價值，卡塔爾與阿曼則更聚焦外交調解。這種現象當然或許來自不同的國家定位考量：阿聯與沙特都試圖成為海灣的國際商業、旅遊、金融和物流中心，伊朗威脅的存在將在長遠未來與前述目標發生衝突。

不過，各國之所以還會同意美國封鎖施壓，並且設法居中斡旋，成本考量或許就是真實原因。科威特前新聞部長薩阿德·本·特夫拉·阿吉米（Saad bin Tefla Al-Ajmi）的觀點，便是這種進退兩難的最佳詮釋：維持現狀就是危害最小的選擇。

阿吉米指出，如果美國與以色列恢復大規模打擊，伊朗就可能對鄰國發動更多攻擊；但如果美國真的從海灣撤軍，又可能導致各國身處危險之中，因此對海灣來說最好的「第三個選擇」，就是維持當前現狀，也就是美國持續施加海軍和經濟壓力，同時努力遏制德黑蘭在中東的武裝力量，即便這也同時讓海灣國家付出代價，包括貿易受到干擾，領空持續緊張。

只不過，這種觀點似乎也是建立在一個前提假設上：美國能夠在不導致局勢升級、又不重返戰爭的情況下，持續施加這種壓力。平心而論，當前不論是恢復襲擊巴林、科威特的伊朗，又或是已在中期選舉期間重啟打擊伊朗島嶼的美國，其實都在進行危險的壓力測試，雙方都希望在不導致衝突失控的背景下進一步施壓，而也偏偏是這種心態，促成了過去數個月的談打循環。

展望未來，如果海灣國家仍能維持「不希望衝突升級」的統一立場，且能持續說服特朗普，那麼當前來到中東的第三艘美國航母，或許就能維持原本的封鎖任務；但如果在未來某日，以色列斡旋成功、海灣也有部分國家同意美國動手，那麼當前羅斯福號航母的部署，或許就會成為新一輪戰鬥的起點。