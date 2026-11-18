美國海關與邊境保護局（CBP）11月11日發布入境指引，提醒所有入境旅客都必須申報攜帶的農業產品，包括商業包裝的茶葉、咖啡和香料等，否則將面臨1000美元（約7846港元）罰款。



據外媒Nepyork報道和CBP指引，申報農產品後，將由農業專家查驗，評估是否存在外來病蟲害風險，檢疫人員擁有物品能否入境的最終決定權。CBP還建議旅客保留物品收據和原包裝，以便作為產地證明。

指引明確，市面包裝烘焙咖啡、充分乾燥茶葉、常規研磨香料，供個人使用一般可入境；但混有果蔬葉子或種子的茶與香料禁止攜帶。

圖為一個美國海關與邊境保護局在邁阿密國際機場設置的歡迎標誌。（Getty）

另外，咖啡種子及可栽種植物部分，不得帶入夏威夷和波多黎各；瀕危物種相關植物品類另有管制；新鮮植株與受限植物成分受農業部動植物衛生檢驗局（APHIS）及食品及藥物管理局（FDA）嚴格管控。

報道指，只要旅客主動申報，即便物品被判定禁止入境，旅客不會受罰；若未申報違禁農產品，非商業數量的初犯將面臨最高1000美元的罰款，物品亦會被沒收銷毀。