美國檢察官表示，一名男子潛入愛爾蘭香濃機場（Shannon Airport），手持斧頭破壞一架價值6000萬美元（約4.7億港元）的美國空軍C-130「大力士」（Hercules）運輸機，導致飛機無法運作，永久無法再度飛行。美國控方11月17日正式起訴他蓄意破壞美國政府財產，若罪名成立，最高可判監10年。



綜合衛報及紐約郵報（New York Post）報道，48歲愛爾蘭男子奧科蘭（Daithi O’Corrain ），於今年4月11日避開了機場安檢，闖入香濃機場的管制區，並爬上一架停泊在機場內的C-130運輸機作大肆破壞。

檢察官指，奧科蘭隨後進入機艙內部進行破壞，相關行為包括切斷線束和液壓管道、擠壓液氧管線、砸爛駕駛艙內的所有儀表板，並刺穿了空氣導管。該名男子還攜帶多個鎵膠囊（gallium capsules），一種具高度腐蝕性的金屬化學物質，能夠在幾分鐘內蝕穿這架由鋁（aluminum）組成的飛機。

數小時後，美軍機組人員返回準備起飛時，透過駕駛艙舷窗發現奧科蘭，隨即通報安保人員；奧科蘭隨後爬出機頂艙口，用斧頭擊打機身外殼並傾倒不明液體及鋼珠。

美國檢察官指，奧科蘭早於一個月前已制定該計劃，並在網上搜尋有關C-130運輸機構造資訊，並在電話下載訂閱一款提供飛機追蹤功能的應用程式，以及購買了鎵膠囊。他同時被指控試圖聯繫一名曾經涉及香濃機場違規事件的人士。

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奧科蘭為一名親巴勒斯坦活動家，據一個網上籌款組織指，奧科蘭是一名和平主義者，他的行動是為了抗議美國對伊朗進行軍事攻擊以及支持以色列在加沙的侵略。奧科蘭被檢察官辦公室指控涉嫌破壞政府財產，該罪名最高可處10年徒刑。

聯邦調查局（FBI）紐約外勤辦公室主任巴勒克（James C. Barnacle）指，他的行動絕不是一時興起的破壞行為，並指他造成數千萬元的損失，並危及關鍵軍事行動。