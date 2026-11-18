中國國家主席習近平11月18日親自前往深圳寶安國際機場，迎接來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），接待規格屬歷史首次。兩人見面後握手、擁抱，現場依序奏響中國國歌和美國國歌。習近平作為國家主席機場親自迎接外國領導人是第一次。



習近平、特朗普分別登上座駕離開機場。這是特朗普年內第二次訪華，特朗普在今年5月訪華，習近平則在9月赴美國開展國事訪問。兩國元首在不到半年時間實現互訪，這在中美關係史上前所未有，備受國際社會關注。

自1980年9月起，中國對迎賓禮儀進行改革，將正式歡迎儀式從機場移至人民大會堂東門外廣場或北大廳，機場迎送則交由外交部領導、中國駐該國大使或相關部委負責人承擔。

遇到美國總統、俄羅斯總統等極高規格訪問時，通常由國家副主席、政治局常委或主管外事的政治局委員接機，例如同日凌晨普京抵達深圳寶安機場，是由中央政治局常委蔡奇接機。習近平作為國家主席機場親自迎接外國領導人是第一次。

特朗普此番抵達深圳，將參與APEC峰會系列活動，並先後舉行中美雙邊會談、以及中美俄歷史性三方會談。