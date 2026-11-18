美國總統特朗普（Donald Trump）展開亞洲訪問行程，11月18日與菲律賓總統在馬尼拉會面，除了國防與經貿合作，兩人竟然還聊起炸雞！



菲律賓總統透露，前一晚特地準備菲律賓知名連鎖速食品牌Jollibee的餐點，招待特朗普及美國代表團當宵夜，更自豪宣稱Jollibee在美國的人氣已經超越肯德基（KFC），特朗普聽完也笑著回應：「太棒了！」

招待特朗普不用山珍海味 菲總統送Jollibee炸雞當宵夜

綜合外媒報導，美國總統特朗普昨天（17日）抵達菲律賓，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會，並與日本、印度及澳洲領袖會面，今天（18日）繼續前往菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行雙邊會談，雙方討論美菲長期合作關係，包括國防、安全、能源及科技等議題。特朗普形容，美國與菲律賓擁有太平洋地區歷史最悠久、最重要的盟友關係之一，並表示兩國有機會進一步擴大合作。

會談期間，小馬可斯特別提起，前一晚安排人員送上Jollibee餐點，作為特朗普及美國代表團的深夜點心。小馬可斯還向特朗普介紹，Jollibee不僅是菲律賓家喻戶曉的速食品牌，在美國也相當受到歡迎，甚至宣稱其人氣已超越肯德基，特朗普聽完後則簡短回應「Fantastic」（太棒了），讓原本嚴肅的外交場合增添輕鬆氣氛。

Jollibee是菲律賓家喻戶曉的速食品牌。（吳嘉俊攝）

Jollibee是菲律賓最具代表性的連鎖速食品牌之一，以酥脆炸雞Chickenjoy聞名，另外也販售意粉、漢堡等餐點，品牌不僅在菲律賓擁有廣大消費族群，也持續拓展美國及其他海外市場，成為菲律賓餐飲文化的重要代表。

結束菲律賓行程後，特朗普預計前往中國深圳，準備與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面；在緊湊的外交行程中，一份來自菲律賓本土速食品牌的深夜點心，意外成為特朗普亞洲行的輕鬆插曲。

延伸閱讀：特朗普訪沙特超狂待遇曝光 「流動麥當勞」待命 F-15戰機護航

+ 19

延伸閱讀：

誰接班黃仁勳？輝達新CEO熱門人選曝光 財報會議洩端倪

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】