緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）11月18日表示，政府正重新考慮與東南亞國家聯盟（ASEAN）的關係，但會繼續與成員國磋商。他向議會透露，計劃明年2月召開和平會議，力爭在5年任期內結束全國內戰。



路透社報道，敏昂萊在2021年發動政變推翻民選政府，並於今年4月一場由軍方支持政黨主導、備受爭議的選舉中當選總統。東盟本周在馬尼拉舉行年度峰會，緬甸未有出席；東盟11月15日發聲明重申，唯有緬甸在「五點共識」和平計劃取得實質進展，才會考慮逐步恢復其全面政治代表權。

敏昂萊怒斥東盟「從未有任何成員國受到如此施壓或侮辱」，強調恢復正常關係須考量緬甸立場。他提到，自4月大選以來，已先後出訪泰國、馬來西亞及越南，東盟成員國中近半數已與緬甸加強雙邊合作。

羅興亞難民從緬甸逃往科克斯巴扎爾附近的帕朗卡利。（Reuters）

目前現任東盟主席國菲律賓尚未回應敏昂萊的言論，而緬甸內戰至今已造成逾10萬人喪生、數以百萬人流離失所。