美軍二戰珍珠港事件中倖存者之一的老兵加勒（Gebhard Geb Galle）11月14日在華盛頓州摩西湖（Moses Lake）家中離世，享年105嵗。他不僅在珍珠港襲擊中大難不死，更是在1942年的海戰中違抗軍令打開艙門，勇敢救下4名被困戰友。嘉勒辭世當天，珍珠港事件已知最年長倖存者約翰遜（Freeman Johnson）亦於同日過世，享年106歲。加勒的女兒Linda Palmer已向傳媒確認父親的死訊。



美聯社報道，加勒出生於德國，7歲時隨家人移居美國，18歲加入海軍。1941年12月7日日軍偷襲珍珠港時，20歲的他是「內華達號」戰艦機械師，當時正準備上岸參加教堂禮拜。他透過舷窗發現敵機逼近，立即衝下甲板堅守崗位，戰艦中彈擱淺後他才重返甲板目睹慘狀。

女兒帕爾默受訪時透露，父親戰後多年對往事三緘其口，直到1970年看了電影《虎！虎！虎！》後，才終於向家人敞開心扉。

1941年12月7日，日軍偷襲美軍太平洋海軍基地珍珠港後，美國戰艦亞利桑那號沉沒。The American battleship 'Arizona' on fire sinking after the Japanese attack on Pearl Harbor. Pearl Harbor, 7th December 1941 (Photo by Mondadori Portfolio via Getty Images) Mondadori/Getty Images（图源：Getty/VCG）

加勒最爲人稱道的英勇事跡發生在1942年11月30日的塔薩法隆加海戰，珍珠港事件後他被調往「北安普頓號」，「北安普頓號」巡洋艦當天遭日軍魚雷擊中下沉，上級為防海水倒灌下令封死艙口，但加勒聽到艙底傳來敲門求救聲，趁軍官離開後毅然違抗命令打開艙口，成功救出4名被困後轉向艙的水兵，隨後自己在救生筏漂流逾一日才獲救。

時任代理海軍作戰部長基爾比（ James Kilby）去年致信祝賀他104歲壽辰時，亦高度讚揚其無私壯舉。

夏威夷珍珠港——2014年12月7日紀念珍珠港事件73周年紀念儀式舉行。（Getty）

戰後加勒曾創業及在軍方工程部門任職。他在2016年出席珍珠港事件75周年紀念儀式時曾豁達表示：「人不能帶着仇恨度過一生，現在我們擁有和平，我感到非常安心。」

在珍珠港事件發生時，美軍在歐胡島（Oahu）估計約有8.7萬名人員，加勒與約翰遜皆在其中。珍珠港事件老兵夏布（Ira Schab）去年12月過世後，此役倖存的美國退伍軍人僅剩約12人，如今則減至10人。